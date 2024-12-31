Верховный шаман России дал прогноз на 2025 год

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В 2025 году Россия получит хороший урожай, год обойдётся без природных катаклизмов. Такой прогноз дал Верховный шаман России, глава кызыльской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» Кара-оол Допчун-оол в беседе с ТАСС.
Шаман назвал уходящий 2024 год суровым, поскольку были аварии, природные катаклизмы и различные конфликты. Предстоящий 2025 год будет годом змеи, а это означает, что он пройдёт мягко и спокойно, без аварий и катаклизмов, поскольку «змея ползёт по земле, защищает землю».
Допчун-оол предсказал, что морозы в январе-феврале будут несильными. Также нет никакой опасности для урожая, в 2025 году он будет хороший, удастся собрать много зерна.
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Анастасия Чинкова