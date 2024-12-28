СВО, избрание Трампа, базы в Сирии, БРИКС и Орешник – политические итоги 2024 года

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Главным политическим достижением уходящего года следует признать предотвращение столкновения России с НАТО, недопущение ядерной войны. Об этом заявил «Радио 1» политолог, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.
Однако, по его словам, обстановка в мире в новом году останется напряжённой из-за украинского конфликта, положительная динамика в отношениях между Западом и Россией, возможно, и будет, но не такой явной.
Несмотря на это, координация в отношениях между российскими силовыми структурами и западными существует.
Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах 2024 года в США, свою кандидатуру он выдвинул от Республиканской партии. Павел Фельдман считает, что победа Трампа свидетельствует о том, что американский народ устал от военного конфликта, выбрал такого президента, который выступает за мир, отмену поставок оружия украинскому режиму.
По его словам, Трамп, конечно, повлияет на исход конфликта на Украине, но сможет действовать «в том коридоре возможностей, который открывает для него специфическое устройство американской политической системы».
После того, как 8 декабря власть в Сирии захватили вооружённые оппозиционные группировки, а Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну, положение российских военных баз в республике остаётся неясным.
Он подчеркнул, что России нужно быть готовой к тому, что новое сирийское правительство будет придерживаться антироссийской линии в политике под влиянием НАТО, и в итоге откажет в размещении военных баз на их территории.
Встреча стран БРИКС стала одним из важнейших событий в 2024 году в Казани, заявил политолог. Он отметил, что в будущем БРИКС включит весь мир в свою зону влияния.
Комментируя прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, собеседник «Радио 1» обратил внимание на рассказ главы государства о применении ракетного комплекса «Орешник». По его мнению, это едва ли не главное событие 2024 года.
По его словам, не только в России занимаются разработкой и изготовлением гиперзвукового оружия, но и в США, Индии.
Применение гиперзвукового оружия открывает новую эпоху глобального сдерживания, это меняет правило игры на политической арене, но к чему это приведёт, пока предсказать сложно, подытожил эксперт.
Фельдман подчеркнул, что президент России Владимир Путин в ходе прямой линии говорил о необходимости социально-экономического развития страны в условиях проведения специальной военной операции и в целом гибридной конфронтации с Западом. Российский лидер очень много внимания уделял внутренним перспективам развития, уровню оплаты труда, ситуации, связанной с ключевой ставкой Центрального банка.
Общение президента с нацией стало очень серьёзным сигналом для органов исполнительной и законодательной власти, в том числе и в регионах — надо слышать запросы простых граждан, думать о людях, тогда и 2025-й год будет успешным, заключил Фельдман.
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«На что нам рассчитывать точно не приходится в следующем году, так это на ясность. Как бы не осуществлялись переговоры между Москвой и Вашингтоном, Москвой и Брюсселем, всё равно наши западные партнёры уже дали понять, Ялты-2 не будет (имеется в виду Ялтинской конференции 1945 года — прим. ред.). Не будет такой ситуации, при которой ведущие мировые лидеры сядут за один большой круглый стол, поделят мир на части, определят свои сферы влияния, и после этого наступит пусть холодный, но тем не менее мир», — пояснил эксперт.
Несмотря на это, координация в отношениях между российскими силовыми структурами и западными существует.
«Подниму бокал шампанского за Трампа»
Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах 2024 года в США, свою кандидатуру он выдвинул от Республиканской партии. Павел Фельдман считает, что победа Трампа свидетельствует о том, что американский народ устал от военного конфликта, выбрал такого президента, который выступает за мир, отмену поставок оружия украинскому режиму.
«Это, конечно, основание для оптимизма. С другой стороны, мы не можем рассчитывать на то, что Дональд Трамп, как по волшебству, сразу же решит все наши и мировые глобальные проблемы. Вот представляем день его инаугурации, 20 января, я, может быть, даже бокал с шампанским подниму», — добавил политолог.
По его словам, Трамп, конечно, повлияет на исход конфликта на Украине, но сможет действовать «в том коридоре возможностей, который открывает для него специфическое устройство американской политической системы».
Судьба российских военных баз в Сирии
После того, как 8 декабря власть в Сирии захватили вооружённые оппозиционные группировки, а Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну, положение российских военных баз в республике остаётся неясным.
«Конечно, достичь определённости в отношении судьбы наших военных баз. Не только потому, что там техника, прежде всего, потому что там наши граждане, наши военные, чтобы они были в безопасности. Самое главное», — сказал Фельдман.
Он подчеркнул, что России нужно быть готовой к тому, что новое сирийское правительство будет придерживаться антироссийской линии в политике под влиянием НАТО, и в итоге откажет в размещении военных баз на их территории.
Будущее за БРИКС
Встреча стран БРИКС стала одним из важнейших событий в 2024 году в Казани, заявил политолог. Он отметил, что в будущем БРИКС включит весь мир в свою зону влияния.
«Я с уверенностью говорю, что он наследует будущее. <…> Если мы посмотрим на совокупный ВВП стран БРИКС, на прогноз Всемирного банка по росту экономик стран БРИКС, то мы увидим, как этот принцип подтверждается на практике. Через 15−20 лет БРИКС включит в свою зону влияния весь мир. Это будет центр цивилизации», — пояснил Фельдман.
Гиперзвук меняет правила игры
Комментируя прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, собеседник «Радио 1» обратил внимание на рассказ главы государства о применении ракетного комплекса «Орешник». По его мнению, это едва ли не главное событие 2024 года.
«Кто-то может со мной поспорить, но тем не менее, речь идёт об использовании гиперзвукового оружия, которое является реальной альтернативой ядерного», — отметил Фельдман.
По его словам, не только в России занимаются разработкой и изготовлением гиперзвукового оружия, но и в США, Индии.
«И в чём специфика гиперзвука? В том, что против него нет щита. То есть вот эта вся годами создававшаяся система американской ПВО в Европе, это всё теперь можно списать, отправить в утиль», — добавил политолог.
Применение гиперзвукового оружия открывает новую эпоху глобального сдерживания, это меняет правило игры на политической арене, но к чему это приведёт, пока предсказать сложно, подытожил эксперт.
Не только СВО
Фельдман подчеркнул, что президент России Владимир Путин в ходе прямой линии говорил о необходимости социально-экономического развития страны в условиях проведения специальной военной операции и в целом гибридной конфронтации с Западом. Российский лидер очень много внимания уделял внутренним перспективам развития, уровню оплаты труда, ситуации, связанной с ключевой ставкой Центрального банка.
«Ведь очень символично — заседание ЦБ должно было состояться уже на следующий день после прямой линии. И по всем прогнозам аналитиков Эльвира Набиуллина (глава Центробанка — прим. ред.) должна была поднять ключевую ставку. Однако президент сделал ей волшебный намёк, после которого, и это шокировало всё экспертное сообщество, ключевая ставка осталась прежней», — рассказал политолог.
Общение президента с нацией стало очень серьёзным сигналом для органов исполнительной и законодательной власти, в том числе и в регионах — надо слышать запросы простых граждан, думать о людях, тогда и 2025-й год будет успешным, заключил Фельдман.
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Анастасия Ларина