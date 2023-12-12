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В Дагестане учителя подрались на обсуждении запрета мобильников для детей

В Дагестане учителя подрались, обсуждая запрет мобильников
12 декабря 2023, 10:42
Фото: istock / Zhang Shu

Фото: istock / Zhang Shu

В Рутульском районе Дагестана преподаватели подрались, обсуждая запрет мобильных телефонов для детей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.

Как сообщает источник, драку устроили учитель английского языка и директор школы. Оказалось, что примерно год назад дочь директора сделала обидные стикеры с одноклассниками, среди которых был сын учительницы иностранного языка. В отместку дети сделали провокационное видео, где лицо актрис откровенного жанра заменили снимками обидчицы.

Эту историю напомнила учительница английского и поддержала инициативу. Как рассказала учитель, руководитель школы накинулась на нее первая. Директор, в свою очередь, заявила, что она все выдумала и таким образом пытает занять кресло директора.

Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что заведующая российским детсадом уволилась из-за грамот с украинским гербом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дети
#драка
#школа
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В Нижегородской области подростки избили пятиклассников и поставили на колени
12 декабря 2023, 11:05

Фото: istockphoto/Mr_Khan

В Нижегородской области старшеклассники жестоко избили учеников пятого класса и заставили их просить прощения на коленях.
Издание Nn.ru сообщает, что ЧП случилось в городе Шахунья 4 декабря. Поводом для конфликта явилась жалоба пятиклассницы, которая рассказала старшеклассникам, что её избили до крови. Школьники решили наказать виновных.

Они поймали пятиклассников и побили их за гаражами, а потом заставили детей извиняться на коленях.

Нижегородская прокуратура изучила видео и инициировала проверку, рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге троих подростков обвинили в 12 изнасилованиях. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Георгий Краснов, который представляет семью мальчика, сбежавшего из городской спецшколы, где совершалось физическое и сексуальное насилие над детьми.

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Пять школьников упали в яму с кипятком в Ивановской области

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#дети
#драка
#избиение
#новости
#происшествие
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Пять школьников упали в яму с кипятком в Ивановской области
Пять школьников упали в яму с кипятком в городе Южа Ивановской области
12 декабря 2023, 10:20

Фото: iStock/Alex Milan

В городе Южа Ивановской области пять школьников упали в яму с кипятком. Об этом сообщает 112.
Отмечается, что трагедия произошла на улице Пушкина по причине того, что тротуар провалился. Пострадавшим подросткам от девяти до шестнадцати лет.

Все пострадавшие получили ожоги площадью от 3–25%. Их госпитализировали.

Как стало известно, за теплосети на провалившемся участке отвечает организация ООО «Тепло людям. Южа». Прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина поджег себя в магазине «Пятерочка». Его отвезли в больницу с 70% ожогами тела. 

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«Думала, что добровольно»: Суд направил на экспертизу мать челябинца, державшего рабыню
Суд усомнился в психическом здоровье матери мужчины, удерживающего рабыню 14 лет
12 декабря 2023, 10:02

Фото: istock / graphixchon

В Челябинске суд направил на принудительную психиатрическую экспертизу мать мужчины, который 14 лет держал в плену и насиловал девушку. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Челябинского облсуда.

По версии следствия, подозреваемый Владимир Ческидов в 2009 познакомился с девушкой возле автовокзала в «Синегорье». Они вместе поехали в частный дом для распития спиртного, после чего мужчина держал ее в плену следующие 14 лет. На момент пленения девушке было 19 лет. Спастись девушке удалось только летом этого года, поскольку челябинца положили в больницу из-за обострения психического заболевания. 

Мать подозреваемого также обвиняется в похищении человека. Мать заявила, что думала, что девушка проживала с ним добровольно.

«Облсуд внес уточнения в постановление Центрального райсуда Челябинска, которым постановлено принудительно поместить обвиняемую в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы. На срок до 30 дней», —сообщает издание.
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Заведующая российским детсадом уволилась из-за грамот с украинским гербом
Скандал с украинскими грамотами в хабаровском детсаду закончился увольнениями
12 декабря 2023, 08:43

Фото: istock / Doucefleur

Заведующая детским садом в Хабаровске покинула должность после того, как детям там вручили грамоты с гербом Украины за соревнования. Об этом рассказал мэр города Сергей Кравчук в телеграм-канале.

«Приношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении», — сообщил Кравчук.
Мэр также добавил, что после произошедшего во всех детских учреждениях проведут патриотические мероприятия.

Напомним, дети из нескольких детских садов участвовали в соревнованиях по пионерболу. Инструктор по физкультуре загрузила шаблон грамоты в интернете, распечатала и отдала на соревнования.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области таксист обнаружил на трассе отморозившую ноги девочку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#заявление
#мэр
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В Иркутске женщина сбросила детей с 5 этажа, чтобы спасти их от пожара
12 декабря 2023, 08:35

Фото: iStock/Diy13

В Иркутске в пожаре погибла женщина, еë муж и 9-летний сын.
По данным SHOT, трагедия случилась в Иркутске поздним вечером в доме в 1-м Советском переулке. Пожар вспыхнул в квартире на пятом этаже, где проживала семья с тремя детьми — 4, 7 и 9 лет. 

Из окон вырывался огонь и валил густой чëрный дым, но мать смогла подойти к окну и сбросить вниз свою 7-летнюю дочь и 4-летнего сына. Детей ловили соседи, успевшие выбежать из загоревшегося здания. Женщина тоже выпрыгнула из окна, но не удачно. Врачи не смогли спасти ей жизнь. 

Выжившие дети в данный момент находятся в реанимации. Их родители и 9-летний брат погибли. 

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Областная прокуратура возбудила уголовное дело. 

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#пожар
#семья
#происшествие
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Стали известны подробности обстрела норвежского судна в Красном море
AP: в Красном море после ракетного удара загорелся норвежский химический танкер
12 декабря 2023, 07:28

Фото: istock / alekseystemmer

На коммерческом норвежском судне Strinda вспыхнул пожар после попадания ракеты в Красном море. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на частные разведывательные компании.

По данным издания, танкер перевозил химикаты и нефть. Отмечается, что судно шло в Суэцкий канал.

Попадание ракеты, которую запустили с территории подконтрольной хуситами в Йемене, привело к возгоранию. По информации источников, по судну нанесли удар крылатой ракетой наземного базирования.

До этого йеменские хуситы захватили израильское грузовое судно в Красном море и отбуксировали его к побережью Йемена. В ЦАХАЛ  назвали захват «инцидентом глобального масштаба».

Ранее сообщалось, что у побережья Йемена на борту британского корабля вспыхнул пожар. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#пожар
#море
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#судно
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Минобороны заявило о сбитой над Белгородской областью ракете «Точка-У»
12 декабря 2023, 06:17

Фото: iStock/vladj55

Украина пыталась ударить по объектам на территории РФ тактической ракетой «Точка-У», сообщили в Минобороны РФ. ПВО уничтожила ее над Белгородской областью около 05:00 по московскому времени.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил, что Дежурные средства противовоздушной обороны сбили воздушную цель над селом Бессоновка. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#ракета
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#минобороны рф
#белгород
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У побережья Йемена загорелся британский корабль
UKMTO: У побережья Йемена загорелся британский корабль
12 декабря 2023, 06:17

Фото: iStock/Casanowe

В Управлении морских торговых операций (UKMTO) при Военно-морском командовании Великобритании сообщили, что у побережья Йемена на борту британского корабля вспыхнул пожар.
«UKTMO получило сообщение об инциденте с судном в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива», — проинформировали в управлении.

Уточняется, что инцидент случился в Красном море, в 28 километрах от йеменского порта Моха.

«Возгорание на борту судна, международные поисково-спасательные службы проинформированы», — говорится в публикации.

В настоящее время экипаж корабля находится в безопасности. Британские власти ведут расследование.

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Мёртвого мужчину обнаружили в перевернувшейся машине под Южно-Сахалинском
12 декабря 2023, 05:56

Фото: iStock/Media Whalestock

В пригороде Южно-Сахалинска на выезде из Новой Деревни 12 декабря обнаружили мёртвого мужчину в машине. Об этом пишет АСТВ.
Предварительно, водитель Toyota Corolla не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, оказавшись в итоге в канаве с водой.

В настоящее время устанавливаются личность водителя и причины смерти мужчины.

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#водитель
#мужчина
#смерть
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