В Дагестане учителя подрались на обсуждении запрета мобильников для детей

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В Рутульском районе Дагестана преподаватели подрались, обсуждая запрет мобильных телефонов для детей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.
Как сообщает источник, драку устроили учитель английского языка и директор школы. Оказалось, что примерно год назад дочь директора сделала обидные стикеры с одноклассниками, среди которых был сын учительницы иностранного языка. В отместку дети сделали провокационное видео, где лицо актрис откровенного жанра заменили снимками обидчицы.
Эту историю напомнила учительница английского и поддержала инициативу. Как рассказала учитель, руководитель школы накинулась на нее первая. Директор, в свою очередь, заявила, что она все выдумала и таким образом пытает занять кресло директора.
Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что заведующая российским детсадом уволилась из-за грамот с украинским гербом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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