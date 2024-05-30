Верховный суд объяснил, когда найденный телефон считается украденным

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Любой найденный на улице рабочий мобильный телефон с идентификационными признаками должен быть возвращен владельцу. Если этого не сделать, это может быть расценено как сокрытие имущества, что подпадает под статью 158 УК РФ о краже.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Верховный суд РФ.
Прецедент был установлен после случая в Башкирии, где женщина нашла телефон в автобусе и начала им пользоваться, заменив SIM-карту. Владелица телефона обратилась в полицию, и женщину осудили за кражу.
Верховный суд пояснил, что сокрытие найденной вещи или уничтожение её признаков может свидетельствовать о намерении присвоить имущество. Таким образом, действия, начавшиеся как правомерная находка, могут стать преступлением.
Суд подтвердил законность приговора.
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Прецедент был установлен после случая в Башкирии, где женщина нашла телефон в автобусе и начала им пользоваться, заменив SIM-карту. Владелица телефона обратилась в полицию, и женщину осудили за кражу.
Верховный суд пояснил, что сокрытие найденной вещи или уничтожение её признаков может свидетельствовать о намерении присвоить имущество. Таким образом, действия, начавшиеся как правомерная находка, могут стать преступлением.
Суд подтвердил законность приговора.
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Артем Кузьмин