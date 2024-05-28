Верховный суд РФ предложил не прекращать дела о клевете после примирения сторон

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Верховный суд России предложил не прекращать дела о клевете после примирения сторон. Соответствующий законопроект Пленум суда одобрил для внесения в Госдуму.
Отмечается, что документом предлагается ввести предварительное дознание по уголовным делам о бытовой клевете (ситуации, при которых распространение ложной информации проходит не через СМИ, интернет или публичное выступление).
По итогам прошлого года, были рассмотрены такие уголовные дела в отношении 353 лиц, 24 из которых были осуждены, в отношении 89 дела были прекращены из-за примирения сторон, а ещё 239 лиц были оправданы.
Согласно документу, предлагается не прекращать такие дела автоматически после примирения с потерпевшим. В случае принятия закона решение будет приниматься судом с учётом всех обстоятельств дела и сведений об обвиняемом.
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По итогам прошлого года, были рассмотрены такие уголовные дела в отношении 353 лиц, 24 из которых были осуждены, в отношении 89 дела были прекращены из-за примирения сторон, а ещё 239 лиц были оправданы.
Согласно документу, предлагается не прекращать такие дела автоматически после примирения с потерпевшим. В случае принятия закона решение будет приниматься судом с учётом всех обстоятельств дела и сведений об обвиняемом.
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Анастасия Чинкова