Верховный суд определил, когда можно использовать нож для самообороны

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Верховный суд России разрешил использовать ножи для самообороны в случае, если нападавших много, и опасность также грозит детям. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что поводом для такого разъяснения стало дело жителя Твери. Во время семейного праздника один из его гостей вступил в конфликт с соседкой. Женщина позвонила сыну с просьбой разобраться с оскорбившим её человеком. В итоге, мужчина приехал пьяный, в компании двух друзей, вооружённых деревянными палками. Мужчины набросились на предполагаемого обидчика. Досталось и самому хозяину дома, у которого в этот момент на руках была его маленькая дочь.
Тогда последний схватил нож и нанёс удары всем нападавшим, в результате чего они скончались.
Следствие вменило ему статью об убийстве, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Но в итоге суд вынес оправдательный приговор, посчитав произошедшее самообороной. Тогда семьи погибших обратились в Верховный суд, но он посчитал решение правильным.
В результате, дело было включено в обзор судебной практики. Теперь все суды на территории России должны опираться на этот пример при принятии решений.
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Тогда последний схватил нож и нанёс удары всем нападавшим, в результате чего они скончались.
Следствие вменило ему статью об убийстве, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Но в итоге суд вынес оправдательный приговор, посчитав произошедшее самообороной. Тогда семьи погибших обратились в Верховный суд, но он посчитал решение правильным.
В результате, дело было включено в обзор судебной практики. Теперь все суды на территории России должны опираться на этот пример при принятии решений.
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Анастасия Чинкова