На Кубани вынесли приговор женщине, выкинувшей дочь в уличный туалет

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В Краснодарском крае 19-летняя жительница Курганинского района, Юлия Вишталюк, была приговорена к 1 году и 6 месяцам колонии-поселения за убийство своей новорожденной дочери. Об этом пишет РИА Новости.
Суд признал девушку виновной в преступлении, предусмотренном статьей 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка сразу после родов).
По данным краевой прокуратуры, Юлия родила жизнеспособную девочку в домашних условиях, однако, стремясь скрыть факт рождения от своих родителей и биологического отца ребенка, выбросила новорожденную в уличный туалет на территории своего дома. О трагическом инциденте стало известно лишь через несколько дней, когда девушка оказалась в больнице.
В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала свою вину. Суд учел все обстоятельства дела и назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
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По данным краевой прокуратуры, Юлия родила жизнеспособную девочку в домашних условиях, однако, стремясь скрыть факт рождения от своих родителей и биологического отца ребенка, выбросила новорожденную в уличный туалет на территории своего дома. О трагическом инциденте стало известно лишь через несколько дней, когда девушка оказалась в больнице.
В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала свою вину. Суд учел все обстоятельства дела и назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
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Дарья Осипова