Четвёртая по счёту компания подала в суд на бизнес Насти Ивлеевой из-за долгов

Настя Ивлеева (фото: Telegram @ivleeva360)
Очередная логистическая компания обратилась в суд из-за выплат, которые её задолжала блогер Настя Ивлеева. Об этом пишет издание Super в своём Telegram-канале.
Отмечается, что компания Ивлеевой «Коленки пчёлы» задолжала 443 тысячи рублей фирме «Обоз Диджитал», которая является уже четвёртой, которая решила судиться с блогером.
Одновременно с этим стало известно об убытках, которые терпит компания Ивлеевой. Несмотря на хороший заработок в прошлом году, чистой прибыли организация принести не смогла. К тому же, на ней висит долг в размере 428 тысяч рублей.
Читайте также:
Тур по монастырям и статус примерной жены: На что готова Анастасия Ивлеева после «голой вечеринки» для возвращения на ТВ
Настя Ивлеева оказалась в судебной битве из-за долгов за доставку чипсов
Настя Ивлеева выехала за границу впервые после «голой» вечеринки
Одновременно с этим стало известно об убытках, которые терпит компания Ивлеевой. Несмотря на хороший заработок в прошлом году, чистой прибыли организация принести не смогла. К тому же, на ней висит долг в размере 428 тысяч рублей.
Читайте также:
Тур по монастырям и статус примерной жены: На что готова Анастасия Ивлеева после «голой вечеринки» для возвращения на ТВ
Настя Ивлеева оказалась в судебной битве из-за долгов за доставку чипсов
Настя Ивлеева выехала за границу впервые после «голой» вечеринки
Анастасия Чинкова