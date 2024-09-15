Юморист и шоумен Максим Галкин* заявил, что никогда не занимался политикой

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Юморист и пародист Максим Галкин* заявил, что никогда в своей жизни не занимался политической деятельностью. Он также добавил, что статус иноагента заметно нарушает его права и свободы.
Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС. Артист выразил своё несогласие с решением министерства юстиции о внесении его в перечень иноагентов. Он также настаивает на том, что это решение противоречит российскому законодательству и международному праву и существенно нарушает его личные права и свободы.
В обосновании своего иска к Минюсту Галкин* указал, что политической деятельностью никогда не занимался и является человеком искусства, а внесение его в список иноагентов нарушает его право свободно выражать своё мнение, а также является вмешательством в его частную жизнь.
Суд с позицией артиста не согласился. В решении инстанции указано, что судом были получены доказательства того, что Галкин* осуществлял политическую деятельность и делал политические заявления в интересах иностранного источника финансирования.
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* Признан иноагентом в РФ
В обосновании своего иска к Минюсту Галкин* указал, что политической деятельностью никогда не занимался и является человеком искусства, а внесение его в список иноагентов нарушает его право свободно выражать своё мнение, а также является вмешательством в его частную жизнь.
Суд с позицией артиста не согласился. В решении инстанции указано, что судом были получены доказательства того, что Галкин* осуществлял политическую деятельность и делал политические заявления в интересах иностранного источника финансирования.
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* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов