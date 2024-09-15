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Главная / Новости / Общество/ Юморист и шоумен Максим Галкин* заявил, что никогда не занимался политикой

Юморист и шоумен Максим Галкин* заявил, что никогда не занимался политикой

15 сентября 2024, 08:17
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Юморист и пародист Максим Галкин* заявил, что никогда в своей жизни не занимался политической деятельностью. Он также добавил, что статус иноагента заметно нарушает его права и свободы.
Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС. Артист выразил своё несогласие с решением министерства юстиции о внесении его в перечень иноагентов. Он также настаивает на том, что это решение противоречит российскому законодательству и международному праву и существенно нарушает его личные права и свободы.

В обосновании своего иска к Минюсту Галкин* указал, что политической деятельностью никогда не занимался и является человеком искусства, а внесение его в список иноагентов нарушает его право свободно выражать своё мнение, а также является вмешательством в его частную жизнь.



Суд с позицией артиста не согласился. В решении инстанции указано, что судом были получены доказательства того, что Галкин* осуществлял политическую деятельность и делал политические заявления в интересах иностранного источника финансирования.

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* Признан иноагентом в РФ
#суд
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#жизнь
#мнение
#право
#артист
Российские инженеры и конструкторы изучают головную часть ракеты HIMARS
15 сентября 2024, 08:16

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Российские технические специалисты приступили к изучению головной части американской ракеты большой дальности HIMARS. В их распоряжении оказались системы управления носовыми стабилизаторами.
В настоящее время техники проводят демонтаж электронной начинки этой части ракеты, передаёт РИА Новости. Осторожно извлекаются все микросхемы, которые затем будут тщательно изучены. Разобрав и проанализировав принципы работы комплекса устройств, отвечающих за всё функционирование самой ракеты, можно будет разработать методы эффективного противодействия этому смертоносному оружию.

Реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS разработана американскими компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах. Массовое производство ракет запущено в 2003 году. Эта система может нести шесть реактивных зарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS.

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#производство
#новости
#ракеты
#сша
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В России начал действовать запрет на продажу одежды без маркировки
15 сентября 2024, 07:53

Фото: istockphoto/AnnaStills

С 15 сентября в России начал действовать запрет на продажу немаркированной продукции лёгкой промышленности. Вступили в силу изменения в соответствующее постановление правительства РФ.
Указанное нововведение распространяется на такие виды товаров, как брюки, костюмы, юбки, платья, блейзеры, блузы и рубашки, спортивная одежда и лыжные костюмы, верхняя одежда, шали, шарфы и галстуки, а также некоторые другие элементы одежды, передаёт РИА Новости.

Как рассказал агентству представитель Gloria Jeans, компания заранее начала маркировать продукцию, поступающую в разные каналы реализации. Теперь в магазинах и на складах торговой сети не осталось товаров без маркировки. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что маркетплейс уже давно работает с маркировкой: все продавцы заранее предупреждены об обязательной маркировке новых категорий товаров.

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#одежда
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#новости
#маркировка
#товары
#магазин
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В деле о теракте в «Крокусе» допустили появление новых фигурантов
15 сентября 2024, 04:43

Фото: istockphoto/Zolnierek

В деле о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» могут появиться новые фигуранты. Об этом сообщает ТАСС на основании судебных документов.
Согласно постановлению судьи, следственные органы полагают, что Мухаммад Зоира Шарипзода* «вступить в контакт с другими неустановленными соучастниками преступления, уничтожить доказательства, сбор которых до настоящего времени не завершен». В ответ обвиняемый частично признал свою вину и выразил готовность сотрудничать со следствием.

По имеющимся данным, 18 человек были арестованы в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве 2 марта. Еще два человека остаются под стражей. Возбуждено множество уголовных дел по статьям о террористическом акте, подготовке к нему, участии в деятельности террористических организаций и незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

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* внесен в реестр террористов и экстремистов
#крокус сити холл
#суд
#теракт
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Вильфанд назвал дату окончания «бабьего лета» в Москве
Синоптик Вильфанд: после 20 сентября в Москве похолодает
15 сентября 2024, 02:41

Фото: iStock/Valery Bocman

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в столице похолодает с 20 сентября. Его цитирует ТАСС.
По прогнозам синоптика, температура воздуха в конце месяца не будет сильно превышать 20 градусов по Цельсию. Скорее всего, она составит 18-19 градусов по Цельсию.

Вильфанд также отметил, что, несмотря на низкие температуры, в ближайшие несколько недель температура воздуха будет на 5-6 градусов выше сентябрьской.

Ранее ведущий синоптик столичного метеобюро Татьяна Позднякова предположила, что сентябрь 2024 года может стать самым сухим месяцем в Москве за всю историю наблюдений.

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#погода
#москва
#температура
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Мамонтий Овчарник 15 сентября: Какую одежду нельзя надевать, чтобы не навлечь нищету
Православные верующие отмечают день памяти мученика Маманта 15 сентября
15 сентября 2024, 00:00

Фото: istockphoto/ artplus

В воскресенье, 15 сентября, православные христиане отмечают день памяти мученика Маманта, а также его родителей Феодота и Руфины. В народе дату называли день Мамонтия Овчарника.
Историю и традиции праздника Мамонтия Овчарника, что разрешено и запрещено делать в этот день — читайте в материале «Радио 1».


Народные корни праздника 15 сентября

Мамант считается покровителем пастухов и овчаров. По легенде Мамонтий Овчарник жил в пустыне, где получил от Бога дар власти над природой – животные приходили к нему сами.

В народной традиции этот день ассоциируется с окончанием летнего пастбищного сезона и подготовкой к зиме. Поэтому было принято с уважением относиться к домашним животным, проявлять заботу, ухаживать за ними и вкусно кормить.

Семьи собирались за большим столом, готовили блюда из молока, в основном – козьего.

Приметы и поверья 15 сентября

На Мамонтия Овчарника существует множество народных примет, которые помогают предсказать погоду и урожай. Вот некоторые из них:

  • если в этот день идет дождь, то осень будет дождливой, а зима – снежной;
  • утренний туман предвещает хороший урожай на следующий год;
  • ясный и погожий день предвещал сухую осень;
  • красное солнце на заказе – близятся холода.
Эти приметы помогали крестьянам ориентироваться в погодных условиях, планировать работы в полях и подготовку к зиме.
Фото: istockphoto/Chalabala

Что можно делать в день Мамонтия 15 сентября

Поскольку в этот день завершались работы в полях, молодых людей освобождали от работы по дому. День считается удачным для знакомств с противоположным полом.

Следовало наводить порядок в доме и во дворе, где живут животные – по приданию, это защищало их от болезней.

На Мамонтия выкапывали позднюю картошку. Картофелину клали в карман и носили с собой на удачу.

Чего нельзя делать в день Мамонтия 15 сентября

Нельзя обижать животных, иначе в дом придет беда. На Мамонтия запрещено выгонять домашний скот со двора – животные заболеют. Также запрещалось забивать скот.

Нельзя жаловаться на судьбу, иначе беды приумножаться.

Предки старались не носить красную одежду, которая ассоциировалось с цветом крови – это предвещало падеж скота, а значит голод и безденежье.

Предки считали, что не стоит начинать новые дела – это может привести к провалу.

День Мамонтия Овчарника 15 сентября – это не только праздник, посвященный мученику, но и возможность укрепить связь с историей народа и природой. А также сохранить народные обычаи и передать их следующим поколениям.

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Виктор Орбан показал фото совместной тренировки с Арнольдом Шварценеггером
Орбан выложил фото совместной тренировки со Шварценеггером в Будапеште
14 сентября 2024, 23:12

Фото: @orbanviktor

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выложил в соцсети фотографию совместной тренировки с актером и бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером Будапеште.
В кадре Шварценеггер объясняет что-то Орбану, загибая пальцы, пока министр выполняет упражнение на силовом тренажере.
«Я оставил футболку для тренировки дома, но тренер не пощадил», – подписал Орбан фотографию со звездным политиком и бодибилдером.

Корме этого Орбан опубликовал фото Арнольда Шварценеггера в своем рабочем кабинете в Венгрии. А также опубликовал видеопост с актером у здания правительства в Будапеште.

Ранее венгерские СМИ отмечали, что их премьер-министр заметно похудел.

Миротворческая миссия Орбана, а также его поездка в Россию и встреча с президентом Владимиром Путиным неоднократно подвергались критике со стороны Запада. Сообщалось, что именно Виктор Орбан внес раскол между странами ЕС, которые должны были единогласно поддержать Украину. За что премьер-министра прозвали «европейским смутьяном».

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#венгрия
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В Москву прибыли освобожденные из плена ВСУ российские военные
14 сентября 2024, 23:07

Фото: iStock/zim286

103 российских военнослужащих, плененные Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области, прибыли в Москву. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале телеканала «Звезда».
Борт Ил-76, на борту которого находились бойцы, приземлился на аэродроме Чкаловский.

Ранее стало известно, что Россия вернула 103 солдата, захваченных ВСУ в Курской области. Министерство обороны России сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выступили посредником в возвращении российских солдат.

В ведомстве также подчеркнули, что все российские военнослужащие в настоящее время находятся на территории Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

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#украина
#россия
#плен
#военные
#оаэ
#минобороны рф
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На Солнце произошла сильнейшая за последние семь лет вспышка
На Солнце зафиксирована сильнейшая с 2017 года вспышка
14 сентября 2024, 21:49

Фото: iStock/solarseven

На Солнце произошла одна из самых сильных с 2017 года вспышек. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Отмечается, что в начале наблюдений вспышку классифицировали как Х5.3. Однако вскоре учёные поняли, что она намного мощнее и присвоили ей балл Х4.5.

При этом, по словам учёных, область солнца, где произошла вспышка, довольно мала, поэтому настолько мощный взрыв было увидеть крайне неожиданно.

Уточняется, что центр вспышки находится на самом краю солнечного диска и смещён на 60 градусов относительно линии Солнце-Земля. Исходя из этого расположения эпицентра учёные высчитали, что имеется вероятность касательного удара энергии по Земле, однако она невелика.

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#солнце
#земля
#взрыв
#энергия
#космос
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Подмосковный социальный дом «Заозерный» отметил 10-летний юбилей
14 сентября 2024, 19:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье отпраздновал десятилетие социальный дом для мам, детей, пожилых и инвалидов «Заозерный». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Отмечается, что он входит в структуру Дома трудолюбия «Ной» им. Иоанна Кронштадтского. Это целая сеть приютов и трудовых общин, которые представлены по всему Подмосковью и в Москве.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С 10-летней годовщиной приют поздравила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

«Хочу сказать слова благодарности всем, кто вносит свой вклад в это доброе дело: организаторам, священнослужителям, благотворителям, всем неравнодушным людям, которые приносят одежду, средства гигиены и многое другое. В «Заозерном» проживают около 100 человек, это люди, которые по разным причинам оказались в сложной жизненной ситуации, но не в одиночестве. Благодаря заботе и чуткости они могут здесь изменить свою жизнь, обрести новую семью. Мы всегда поддерживаем важные социальные инициативы: финансовую поддержку оказываем в рамках премии губернатора Московской области «Доброе дело. Мы рядом», ещё в Подмосковье активно работает грантовый конкурс. Мы оказываем организационную помощь, рассказываем о таких проектах в СМИ, привлекаем к добрым делам всё больше неравнодушных жителей», – сказала Швелидзе.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Заозерный» был открыт первым в структуре «Ноя» в городском округе Щёлково в 2014 года. За время работы в нём нашли кратковременное или долгосрочное пристанище порядка трёх тысяч человек. В настоящее время в приюте проживает до 100 человек, из которых более 20 – дети.

На территории приюта находятся два дома: в первом размещаются пожилые и инвалиды, а во втором – матери-одиночки с детьми. Также там представлена мини-ферма, на которой обитают куры, кролики, свиньи, козы и гуси.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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