Верховный суд предлагает смягчить наказания за наркотические преступления

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Верховный суд России вынес на Пленум законопроект, который предлагает изменить подход к наказаниям за приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта. Об этом пишет ТАСС.
Согласно инициативе, суды смогут чаще назначать лечение от наркозависимости вместо лишения свободы для лиц, впервые совершивших такие преступления.
В пояснительной записке указано, что последние два десятилетия законодательство стало более строгим в отношении незаконного оборота наркотиков. Однако анализ судебной практики показал необходимость более взвешенного подхода к ответственности за деяния, не связанные со сбытом наркотиков.
Представители отметили, что многие из осужденных за подобные преступления являются наркозависимыми и нуждаются в лечении. Предложенные изменения позволят исключить лишение свободы для впервые совершивших незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотиков в значительном размере, а также за незаконное культивирование растений, содержащих наркотики.
Таким образом, суды смогут назначать меры, направленные на медицинскую и социальную реабилитацию таких лиц.
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В пояснительной записке указано, что последние два десятилетия законодательство стало более строгим в отношении незаконного оборота наркотиков. Однако анализ судебной практики показал необходимость более взвешенного подхода к ответственности за деяния, не связанные со сбытом наркотиков.
Представители отметили, что многие из осужденных за подобные преступления являются наркозависимыми и нуждаются в лечении. Предложенные изменения позволят исключить лишение свободы для впервые совершивших незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотиков в значительном размере, а также за незаконное культивирование растений, содержащих наркотики.
Таким образом, суды смогут назначать меры, направленные на медицинскую и социальную реабилитацию таких лиц.
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Дарья Осипова