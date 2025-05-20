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В Приамурье изъята партия наркотиков на 150 миллионов рублей

Фото: iStock/Fedorovekb

Фото: iStock/Fedorovekb

Сотрудники правоохранительных органов изъяли в Амурской области крупную партию синтетических наркотиков на сумму свыше 150 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
«Из незаконного оборота выведено около 10 кг синтетического наркотика, что составляет порядка 40 тыс. разовых доз, общей стоимостью свыше 150 млн рублей», — передает ведомство.

Организатором преступления оказался 24-летний гражданин РФ. Он собирался сбыть запрещенные вещества через интернет. ​Злоумышленнику грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

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#интернет
#рф
#наркотики
#полиция
#фсб
Экс-замглавы Генштаба РФ Арсланову грозит 19 лет за коррупцию
20 мая 2025, 04:20

Фото: iStock/undefined undefined

Бывшему заместителю главы Генштаба ВС РФ генералу-полковнику Халилу Арсланову грозит 19 лет лишения свободы по делу о коррупции. Об этом сообщает ТАСС.
«В ходе прений сторон прокурор попросил признать виновным Арсланова в особо крупом мошенничестве и взятке в особо крупном размере и назначить ему наказание в виде 19 лет лишения свободы», — рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

К тому же Арсланову грозит штраф в размере свыше 120 миллионов рублей, а еще лишение звания генерал-майора и госнаград. Помимо замглавы Генштаба, по делу о мошенничестве и взятке проходят бывший начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов и военный пенсионер Игорь Яковлев. Также в деле фигурируют еще три человека, признавшие вину. Одним из них является бывший подчиненный Арсланова генерал-майор Александр Оглоблин, приговоренный к 4,5 годам колонии.

Согласно расследованию, обвиняемые от лица Минобороны с помощью госконтрактов с компанией «Воентелеком» похитили порядка 1,6 миллиардов рублей. Лично Арсланов подозревается еще и в вымогательстве. Предварительно, он у бывшего директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева пытался получить 12 миллионов рублей. Сам обвиняемый свою вину отрицает.

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Мужчина изнасиловал полуголую пьяную девушку на лавочке под Красноярском
Мужчина изнасиловал полуголую пьяную девушку на лавочке в Сосновоборске
19 мая 2025, 20:24

Фото: istockphoto/blinow61

Пьяную девушку, лежащую на лавочке торгового центра в Сосновоборске под Красноярском, изнасиловал прохожий на глазах у изумленных очевидцев. Об этом пишет «МК». Кто-то был шокирован, а некоторые сделали видеозапись.
Один из местных жителей хотел объяснить прохожему, что так делать «нехорошо», но насильник парировал тем, что жертва «все равно была пьяная» и «она сама хотела». Обратилась ли девушка к полицейским — неизвестно.

Перед этим сообщалось, что во Владимире муж пациентки избил врача за то, что тот ввел инородный предмет в анус пациентки в никабе. Предполагается, что женщине проводилась колоноскопия.

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#новости
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#красноярский край
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15-летняя певица Милана Хаметова попала в ДТП: водитель был пьян
Команда 15-летней певицы Миланы Хаметовой попала в ДТП из-за нетрезвого водителя
19 мая 2025, 15:52

Милана Хаметова (Фото: Telegram @MILASHKINATELEGKA)

15-летняя певица и блогер Милана Хаметова в своем Telegram-канале сообщила о том, что ее команда попала в ДТП.
Авария произошла с ее командой в туре во время поездки из Красноярска в Кемерово. По словам Миланы, водитель грузовика, который спровоцировал ДТП, был в состоянии алкогольного опьянения.

«Сразу скажу — со мной все хорошо: мы ехали во второй машине сразу следом за нашими ребятами и, благодаря быстрой реакции нашего водителя и тому, что мы все были пристегнуты, не случилось ничего страшного. Основной удар пришелся на машину моих ребят-танцоров и звукорежиссера!», — написала Хаметова.

Певица призвала своих подписчиков быть внимательными, а также всегда пристегиваться.

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В Москве арестован бьюти-блогер и хирург Юрий Алтунян
19 мая 2025, 14:16

Юрий Алтунян (Фото: Инстаграм* @dr_altunyan)

Бьюти-блогера Юрия Алтуняна с двумя миллионами подписчиков арестовали в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Мужчину обвиняют в распространении порнографии. Пластический хирург является владельцем медцентра в российской столице, где он проводил косметические операции, одна из которых — коррекция губ.

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Подражательница битцевского маньяка рассказала, что забила молотком девочку в Бердянске
Подражательница битцевского маньяка забила 7-летнюю девочку в Бердянске
19 мая 2025, 13:32

Фото: istockphoto/blinow61

Семилетнюю девочку в Бердянске Запорожской области забила молотком 14-летняя подражательница битцевского маньяка. Об этом она рассказала сотрудникам Следственного комитета. Школьница подчеркнула, что на ее счету уже несколько жертв-детей.
По словам задержанной семиклассницы, незнакомую девочку она встретила на улице. В сумке злоумышленницы был молоток. Подросток предложила жертве пройтись в сторону леса, а после — трижды ударила ее молотком по голове.

По информации SHOT, школьницу проверят на вменяемость. Следователи проверяют ее слова о якобы уже совершенных прошлых убийствах.

В СМИ звучала информация, что семиклассница зафанатела от маньяка Александра Пичушкина, убивавшего своих жертв молотком. Сейчас он отбывает пожизненное. Известно, что школьница оставила записку, в которой призналась, что любит маньяка.

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