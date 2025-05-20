В Приамурье изъята партия наркотиков на 150 миллионов рублей

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Сотрудники правоохранительных органов изъяли в Амурской области крупную партию синтетических наркотиков на сумму свыше 150 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
«Из незаконного оборота выведено около 10 кг синтетического наркотика, что составляет порядка 40 тыс. разовых доз, общей стоимостью свыше 150 млн рублей», — передает ведомство.
Организатором преступления оказался 24-летний гражданин РФ. Он собирался сбыть запрещенные вещества через интернет. Злоумышленнику грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.
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