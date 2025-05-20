Сотрудники Росгвардии задержали наркокурьера в Москве

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Столичные росгвардейцы задержали наркокурьера. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
22-летний приезжий был задержан правоохранителями на юге столицы. Его подозревают в распространении крупной партии наркотического вещества.
Задержание произошло на Крутицкой набережной. Внимание автоэкипажа Росгвардии привлёк прохожий, который поспешил скрыться, увидев патруль. Бдительные силовики поспешили проверить парня и обнаружили у него 16 свёртков с героином обшей массой порядка 40 граммов.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
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Задержание произошло на Крутицкой набережной. Внимание автоэкипажа Росгвардии привлёк прохожий, который поспешил скрыться, увидев патруль. Бдительные силовики поспешили проверить парня и обнаружили у него 16 свёртков с героином обшей массой порядка 40 граммов.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
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Анастасия Чинкова