Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Тульской области

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В селе Казначеево Тульской области сотрудники правоохранительных органов задержали трёх человек, организовавших нарколабораторию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.
Задержанные — двое граждан России и один гражданин Армении. Компания организовала незаконное производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
Из незаконного оборота изъяли лабораторное оборудование, 51 килограмм синтетического наркотика и более 1,5 тонны химических веществ для его производства.
В настоящее время злоумышленники задержаны. Следственные действия продолжаются: правоохранители устанавливают полный масштаб противоправной деятельности, проверяют причастность задержанных к другим преступлениям и выясняют возможное наличие соучастников.
Ранее, 10 апреля, полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию в Санкт-Петербурге.
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Из незаконного оборота изъяли лабораторное оборудование, 51 килограмм синтетического наркотика и более 1,5 тонны химических веществ для его производства.
В настоящее время злоумышленники задержаны. Следственные действия продолжаются: правоохранители устанавливают полный масштаб противоправной деятельности, проверяют причастность задержанных к другим преступлениям и выясняют возможное наличие соучастников.
Ранее, 10 апреля, полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию в Санкт-Петербурге.
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