Стали известны новые подробности дела о мошенничестве с армейскими сухпайками

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В Новой Москве состоялись обыски в связи с делом о мошенничестве, связанном с поставками сухпайков для российской армии, сообщает РИА Новости. Обыски были проведены в квартире, принадлежащей одному из подозреваемых.
В апреле этого года Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) — Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову — по обвинению в ненадлежащем оказании услуг по организации питания для Минобороны России.
По версии следствия, стоимость контрактов с Минобороны была завышена путем фиктивного увеличения расходов на приготовление пищи, в то время как качество продукции не соответствовало условиям контрактов. Ущерб от действий обвиняемых составил 1,3 миллиарда рублей.
Кроме того, в рамках дела был арестован генерал Дмитрий Булгаков, который, по мнению следствия, лоббировал интересы комбината и действовал как посредник между Минобороны и ГПК. В частности, сообщалось, что в пайках для армии мясо говядины заменялось на свинину и курятину, а энергетическая ценность продуктов была занижена.
Обыски были проведены для изъятия предметов, документов и электронных носителей информации, которые могут иметь доказательственное значение для расследования. Обвинение в мошенничестве предъявлено руководителям предприятия в рамках части 4 статьи 160 УК РФ.
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По версии следствия, стоимость контрактов с Минобороны была завышена путем фиктивного увеличения расходов на приготовление пищи, в то время как качество продукции не соответствовало условиям контрактов. Ущерб от действий обвиняемых составил 1,3 миллиарда рублей.
Кроме того, в рамках дела был арестован генерал Дмитрий Булгаков, который, по мнению следствия, лоббировал интересы комбината и действовал как посредник между Минобороны и ГПК. В частности, сообщалось, что в пайках для армии мясо говядины заменялось на свинину и курятину, а энергетическая ценность продуктов была занижена.
Обыски были проведены для изъятия предметов, документов и электронных носителей информации, которые могут иметь доказательственное значение для расследования. Обвинение в мошенничестве предъявлено руководителям предприятия в рамках части 4 статьи 160 УК РФ.
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Елена Перлова