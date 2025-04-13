Москвичей предупредили о штрафах за срывание вербы

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Повреждение вербы в Москве может привести к штрафу от 3,5 тыс. рублей, а на особо охраняемых зелёных территориях сумма увеличивается. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, передаёт РИА Новости.
Вербное воскресенье, которое в 2025 году отмечается 13 апреля, традиционно сопровождается массовым сбором веток вербы.
Однако нарушение правил обращения с зелёными насаждениями, особенно в охраняемых зонах, карается административными санкциями. В ведомстве напомнили, что даже сорванная ветка на таких территориях считается серьёзным нарушением.
Ранее сообщалось, что мошенники под видом сотрудников поликлиник начали взламывать аккаунты на портале «Госуслуги», предлагая пройти диспансеризацию. Злоумышленники звонят гражданам, представляясь медработниками, и просят назвать код из SMS для записи на обследование.
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Однако нарушение правил обращения с зелёными насаждениями, особенно в охраняемых зонах, карается административными санкциями. В ведомстве напомнили, что даже сорванная ветка на таких территориях считается серьёзным нарушением.
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«Повреждение зеленых насаждений влечет за собой административный штраф для граждан в размере от 3500 рублей. Ветка вербы, сорванная на особо охраняемых зеленых территориях, обойдется еще дороже», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.Вербное воскресенье — народное название одного из двунадесятых праздников христианской церкви, известного как Вход Господень в Иерусалим.
Ранее сообщалось, что мошенники под видом сотрудников поликлиник начали взламывать аккаунты на портале «Госуслуги», предлагая пройти диспансеризацию. Злоумышленники звонят гражданам, представляясь медработниками, и просят назвать код из SMS для записи на обследование.
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Мария Моисеева