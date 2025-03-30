Верховный суд РФ обязал родителей вносить платежи по ЖКХ за детей до 18 лет

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Родители должны оплачивать коммунальные услуги за своих несовершеннолетних детей даже в том случае, если они не живут вместе. Такое решение озвучено в определении судебной коллегии Верховного суда России по гражданским делам.
Прецедентом стал случай судебного разбирательства товарищества собственников жилья (ТСЖ) в Томске с одним из его членов, сообщает РИА Новости. Он не вносил коммунальные платежи и взносы на капитальный ремонт на протяжении пяти лет, поэтому накопил долг в сумме 445 тысяч рублей.
Руководство ТСЖ подало на должника в суд, который частично удовлетворил иск заявителя, взыскав долг с жильца и его матери. Однако позднее дело дошло до Верховного суда, который обратил внимание на то, что должник был несовершеннолетним, а значит взыскивать задолженность следует с его родителей. Материалы дела отправили на пересмотр.
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Руководство ТСЖ подало на должника в суд, который частично удовлетворил иск заявителя, взыскав долг с жильца и его матери. Однако позднее дело дошло до Верховного суда, который обратил внимание на то, что должник был несовершеннолетним, а значит взыскивать задолженность следует с его родителей. Материалы дела отправили на пересмотр.
«В случае, если собственником жилого помещения или его доли является несовершеннолетний, то обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг несут его родители независимо от факта совместного с ним проживания», — поясняется в определении коллегии Верховного суда.
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Александр Бойцов