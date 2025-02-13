Жителям Московской области изложили правила поверок счётчиков отопления

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Если срок эксплуатации прибора учёта тепла в квартире истёк, счётчик отопления считается неисправным. В этом случае начисления будут производить по нормативу. Это может увеличить суммы платежей, предупредили в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.
Межповерочный интервал теплосчётчиков в среднем составляет от четырёх до шести лет. Дату поверки можно узнать в паспорте прибора, личном кабинете или мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счётчики».
Там отметили, что средний срок процедуры – 14 дней. Проверить статус поверки можно, введя заводской или инвентарный номер на сайте ФГИС «Аршин» в разделе «Сведения о результатах поверки средств измерений».
При замене прибора нужно учесть, что тепловые счётчики бывают механическими и ультразвуковыми. Они отличаются сроком службы, стоимостью и техническими характеристиками. Выбор зависит от системы отопления и площади помещения.
Получить консультацию по выбору и установке можно на сайте МосОблЕИРЦ.
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«Поверку теплосчётчика выполняют в метрологической лаборатории. Она включает демонтаж и транспортировку устройства; замену элементов питания и обратную установку с опломбировкой устройства; составление акта выполненных работ и договора с клиентом; передачу документов в управляющую компанию или расчётный центр», – рассказали в министерстве.
Там отметили, что средний срок процедуры – 14 дней. Проверить статус поверки можно, введя заводской или инвентарный номер на сайте ФГИС «Аршин» в разделе «Сведения о результатах поверки средств измерений».
При замене прибора нужно учесть, что тепловые счётчики бывают механическими и ультразвуковыми. Они отличаются сроком службы, стоимостью и техническими характеристиками. Выбор зависит от системы отопления и площади помещения.
Получить консультацию по выбору и установке можно на сайте МосОблЕИРЦ.
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Лора Луганская