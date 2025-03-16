SHOT: у Королевой долги по ЖКХ на 138 тысяч рублей

Наташа Королева (Фото: Instagram*/koroleva__star)
Певица Наташа Королева задолжала по ЖКХ примерно 138 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По информации журналистов, исполнительница не платит за квартиру на Мосфильмовской улице, а также на Новом Арбате в доме, который является объектом культурного наследия.
Всего у звезды отечественного шоубиза три квартиры на Новом Арбате, пишут авторы, уточняя, что их площадь составляет 51,4; 68,3 и 98,3 квадратных метра. Их стоимость равна 37, 49 и 70,8 миллиона рублей.
Королева не платила уже пару месяцев, итого долг за ЖКУ и квартплату равен в сумме практически 101 тысяче рублей.
В доме на Мосфильмовской задолженность приблизительно в 36,4 тысячи рублей. Кроме того, там за звездой числится нежилая недвижимость, чья площадь равна примерно 155 квадратам. Рыночная стоимость — 32,3 миллиона рублей. Также имеется машино-место в 2,5 миллиона рублей оценочной стоимости.
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*Запрещен в РФ
Всего у звезды отечественного шоубиза три квартиры на Новом Арбате, пишут авторы, уточняя, что их площадь составляет 51,4; 68,3 и 98,3 квадратных метра. Их стоимость равна 37, 49 и 70,8 миллиона рублей.
Королева не платила уже пару месяцев, итого долг за ЖКУ и квартплату равен в сумме практически 101 тысяче рублей.
В доме на Мосфильмовской задолженность приблизительно в 36,4 тысячи рублей. Кроме того, там за звездой числится нежилая недвижимость, чья площадь равна примерно 155 квадратам. Рыночная стоимость — 32,3 миллиона рублей. Также имеется машино-место в 2,5 миллиона рублей оценочной стоимости.
Ранее стало известно о долгах молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов