Бастрыкин приказал привлечь к ответственности таксиста за обман участника СВО

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu
Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился открыть уголовное дело в отношении таксиста, обманувшего бойца спецоперации в Ставрополе в апреле этого года, сообщила пресс-служба ведомства.
«Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю Игорю Николаевичу Иванову принять от пострадавшего заявление, возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — прокомментировали там.
По данным журналистов, потерпевший признал злоумышленника. Водитель воспользовался телефоном военного, в результате чего перевел часть денег на свой счет, оформив на пострадавшего крупный кредит.
Боец узнал про долг только, когда вернулся к месту службы. Таксиста не привлекли к ответственности, а деньги он не вернул.
Читайте также:
Жена экс-заключенного ИК-19 под Волгоградом сообщила об условиях в колонии
В Подмосковье спасли мужчину из горящего дома
Американец зарезал невесту в Одинцово
Никита Кротов