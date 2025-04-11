Верховный суд РФ признал право россиян на компенсацию за рекламные спам-звонки

Продажи китайских автомобилей всех брендов в России за месяц упали почти на 50%, а за квартал на 32%. К соответствующим выводам пришло исследование «Газпромбанк Автолизинг». Отмечается, что доля машин из Китая в РФ упала до уровня двухлетней давности.