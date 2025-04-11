Верховный суд РФ признал право россиян на компенсацию за рекламные спам-звонки

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Верховный суд Российской Федерации признал право граждан на получение компенсации морального ущерба из-за навязчивых спам-звонков в рекламных целях. Об этом говорится в определении, вынесенном коллегией по гражданским делам.
Прецедентом стало дело по жалобе в инстанцию жителя Москвы. С которым неоднократно связывались представители банка «Русский Стандарт» и назойливо предлагали воспользоваться их кредитными продуктами, хотя мужчина и не был клиентом организации. Он отправил в финансовую организацию письменную претензию и просьбу оставить его в покое, однако звонки продолжались.
Распространитель рекламы обязан немедленно прекратить её направление в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием, указали в коллегии Верховного суда. Действия банка причинили москвичу значительное беспокойство и неудобство. Он обратился в суд, потребовав компенсации морального вреда в размере пяти тысяч рублей.
«Русский Стандарт» объяснил произошедшее технической ошибкой, в результате которой телефон мужчины случайно попал в список клиентов, согласившихся на получение рекламы. Суды трёх инстанций встали на сторону финансово-кредитной организации, однако Верховный суд не согласился с их решением и направил дело на пересмотр.
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«По закону распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе телефонной, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы», — сказано в документе.
Распространитель рекламы обязан немедленно прекратить её направление в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием, указали в коллегии Верховного суда. Действия банка причинили москвичу значительное беспокойство и неудобство. Он обратился в суд, потребовав компенсации морального вреда в размере пяти тысяч рублей.
«Русский Стандарт» объяснил произошедшее технической ошибкой, в результате которой телефон мужчины случайно попал в список клиентов, согласившихся на получение рекламы. Суды трёх инстанций встали на сторону финансово-кредитной организации, однако Верховный суд не согласился с их решением и направил дело на пересмотр.
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Александр Бойцов