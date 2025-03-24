В Ульяновской области на три года осудили сатаниста, пропагандирующего ЛГБТ*

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В Ульяновской области суд приговорил директора одного из медучреждений, который являлся сторонником сатанизма и пропагандировал ЛГБТ*, к трем годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России, передает РИА Новости.
«В Инзенском районном суде Ульяновской области огласили приговор в отношении жителя Ульяновской области, директора одного из медицинских учреждений, причастного к пропаганде идеологии экстремистского сообщества "Международное общественное движение ЛГБТ*", деятельность которого запрещена на территории РФ», — говорится в сообщении ведомства.
Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
В августе 2024 года сотрудники УФСБ России по региону установили, что осужденный, являясь сторонником сатанизма, продвигал идею однополых отношений, называя это «способом приобщения к дьяволопоклонничеству». Мужчина вводил своих сотрудников в заблуждение, уверяя их, что такой культ поможет улучшить финансовое благополучие и обеспечит карьерный рост.
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* Сообщество признано экстремистским и запрещено в России.
Элина Позднякова