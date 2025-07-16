В Ялте могут отменить концерт группы «Тату» из-за угрозы традиционным ценностям

16 июля 2025, 17:35

Юлия Волкова и Лена Катина (Фото: РИА Новости/Виктор Толочко)

В Ялте могут отменить концерт воссоединившейся группы «Тату» из-за угрозы традиционным ценностям. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кровавая барыня».