В Ялте могут отменить концерт группы «Тату» из-за угрозы традиционным ценностям
В Ялте могут отменить концерт воссоединившейся группы «Тату» из-за угрозы традиционным ценностям. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кровавая барыня».
Выступление Лены Катиной и Юлии Волковой запланировано на 19 июля на пляжной сцене крымского курорта «Мрия».
С требованием отменить концерт к главе Крыма Сергею Аксёнову и председателю Госсовета республики Владимиру Константинову обратилась глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Депутат в своём обращении подчеркнула, что репертуар группы «противоречит традиционным духовно-нравственным ценностям и может причинить вред детям». К слову, пускать на концерт собираются несовершеннолетних в возрасте от четырёх лет.
Останина добавила, что провокационные песни, составлявшие основу репертуара коллектива на пике его популярности в 2000-х годах, сейчас не просто противоречат традиционным ценностям, но и подпадают под законодательные запреты. В частности, речь идёт о Федеральных законах «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
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