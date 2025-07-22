Футболисту Бернда Лено заплатит штраф за лайк к созданному ИИ видео с прайд-парадом*
Футболист Лено поставил лайк к видео ИИ с машиной, въезжающей в толпу геев*
В отношении вратаря английского футбольного клуба «Фулхэм» Бернда Лено возбуждено уголовное дело из-за того, что он поставил лайк к созданному ИИ видео, на котором машина въезжает в толпу на прайд-параде*. Об этом пишет телеграм-канал «Mash на спорте».
Под роликом указана подпись:
«В GTA 6 будут прайд-парады*. Вот так я сделаю, как только зайду в игру».После того как спортсмен поставил лайк, на него ополчились его фанаты. А после к делу подключились правоохранители. Теперь Лено придётся заплатить штраф.
Ранее экс-игрока московского «Спартака» Квинси Промеса обвинили в причастности к контрабанде наркотиков и нанесении телесных повреждений своему брату, ему грозит до 7,5 лет лишения свободы. Футболист был задержан 12 июня в собственном доме в ОАЭ. В Нидерландах проходит судебное заседание по делу спорсмена.
Также стало известно, что Промес пытался вернуться в Россию: он планировал перейти в латвийский клуб «Рига», принадлежащий россиянину, чтобы затем оказаться в российском ФК «Родина. Нидерландский суд увидел риск побега Промеса в Россию, с которой у Нидерландов нет договора об экстрадиции, и продлил его арест до конца 2025 года.