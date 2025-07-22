Футболисту Бернда Лено заплатит штраф за лайк к созданному ИИ видео с прайд-парадом*

22 июля 2025, 16:45

Футболист Лено поставил лайк к видео ИИ с машиной, въезжающей в толпу геев*

футболист Бернд Лено (Фото: Instagram**, @fulhamfc)

В отношении вратаря английского футбольного клуба «Фулхэм» Бернда Лено возбуждено уголовное дело из-за того, что он поставил лайк к созданному ИИ видео, на котором машина въезжает в толпу на прайд-параде*. Об этом пишет телеграм-канал «Mash на спорте».





Под роликом указана подпись:

«В GTA 6 будут прайд-парады*. Вот так я сделаю, как только зайду в игру».