Иностранец в Хабаровском крае вербовал граждан Узбекистана в ряды террористов

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В Хабаровском крае иностранец вербовал граждан Узбекистана примкнуть к террористам. Об этом информирует управление ФСБ региона.
Сообщается, что задержан выходец одной из стран Средней Азии. Он вовлекал граждан Республики Узбекистан для прохождения обучения и непосредственного участия в деятельности международной террористической организации. Было возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина задержан, расследование продолжается.
Ранее ФСБ задержала двух граждан России, подозреваемых в попытке взорвать объект МВД в Тобольске, Тюменской области. У них нашли тайники с самодельным взрывным устройством и двумя зажигательными устройствами. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 205 УК – подготовка к теракту.
ЧВК Forward Observation Group отказалась комментировать участие в операциях ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее ФСБ задержала двух граждан России, подозреваемых в попытке взорвать объект МВД в Тобольске, Тюменской области. У них нашли тайники с самодельным взрывным устройством и двумя зажигательными устройствами. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 205 УК – подготовка к теракту.
ЧВК Forward Observation Group отказалась комментировать участие в операциях ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова