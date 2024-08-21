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Иностранец в Хабаровском крае вербовал граждан Узбекистана в ряды террористов

21 августа 2024, 08:22
Фото: istock/blinow61

Фото: istock/blinow61

В Хабаровском крае иностранец вербовал граждан Узбекистана примкнуть к террористам. Об этом информирует управление ФСБ региона.
Сообщается, что задержан выходец одной из стран Средней Азии. Он вовлекал граждан Республики Узбекистан для прохождения обучения и непосредственного участия в деятельности международной террористической организации. Было возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина задержан, расследование продолжается.

Ранее ФСБ задержала двух граждан России, подозреваемых в попытке взорвать объект МВД в Тобольске, Тюменской области. У них нашли тайники с самодельным взрывным устройством и двумя зажигательными устройствами. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 205 УК – подготовка к теракту.



ЧВК Forward Observation Group отказалась комментировать участие в операциях ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Собянин заявил об одной из самых масштабных попыток атаки БПЛА на Москву
Собянин: на подлете к Москве уничтожено 10 БПЛА
21 августа 2024, 05:53

Фото: Минобороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотника, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам Собянина, на данный момент уничтожено десять вражеских дронов. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников с начала спецоперации на Украине. Градоначальник подчеркнул, что успешное противостояние атакам обеспечивается эшелонированной защитой столицы от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Первая информация о сбитом в Подольском городском округе беспилотнике поступила около 03:00 по московскому времени. Позже поступали данные о сбитых трех, четырех, семи и восьми дронах.

Ранее сообщалось, что по словам Собянина, силы ПВО Минобороны успешно отразили атаку беспилотника, направлявшегося к Москве, в городском округе Подольск. На месте падения обломков не зафиксировано разрушений или пострадавших. Позже мэр уточнил, что в той же ночи было отражено еще две атаки беспилотников. Эти дроны также были сбиты в Подольске. Информации о разрушениях и жертвах нет.

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Жители Пролетарска срочно эвакуируются из-за взрывов

Подросток подорвал гранату в многоэтажке, есть погибшие
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#минобороны
#пво
#дроны
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Жители Пролетарска срочно эвакуируются из-за взрывов
Жители Пролетарска оставляют дома из-за взрывов на нефтебазе
21 августа 2024, 04:45

Фото: istock/aapsky

В Пролетарске Ростовской области жители вынуждены оставлять свои дома и эвакуироваться на дачи из-за серии взрывов на местной нефтяной базе. Взрывы, произошедшие в ночь на 21 августа, вызвали значительные опасения среди жителей, которые переживают не только за свои жизни, но и за домашних животных и скот, которые могут погибнуть от выбросов продуктов горения нефти.
«Ранее уже были опасения о возможном пожаре, так как беспилотники неоднократно сбивали над базой. В этот раз, к сожалению, он попал. Семьи, живущие в непосредственной близости от базы, уже уехали на дачи, оставив свои хозяйства, и переживают, что их скот может погибнуть от воздействия гари и продуктов горения,» — рассказала «Газете.Ru» местная жительница Елена.
По словам Елены, ее бабушка, которая живет в трех километрах от горящей базы, решила остаться дома, несмотря на опасность и неприятный запах дыма. Елена старается улучшить условия проживания родственницы, чтобы минимизировать необходимость частых выходов на улицу.

Ранее сообщалось, что силы ПВО отразили атаку дронов на Ростовскую область. После падения обломков БПЛА на промышленные склады началось возгорание дизельного топлива, что и вызвало текущие взрывы и пожар на нефтяной базе.

Спасательные и экстренные службы продолжают работу на месте происшествий, ситуация остается под контролем.

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#пво
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Собянин: ПВО в Подольске предотвратили атаку на Москву
Собянин: ПВО в Подольске отразила атаку беспилотника, летевшего на Москву
21 августа 2024, 04:20

Фото: Минобороны РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о предотвращении атаки беспилотников на столицу.
По словам Собянина, силы ПВО Минобороны успешно отразили атаку беспилотника, направлявшегося к Москве, в городском округе Подольск. На месте падения обломков не зафиксировано разрушений или пострадавших.

Позже мэр уточнил, что в той же ночи было отражено еще две атаки беспилотников. Эти дроны также были сбиты в Подольске. Информации о разрушениях и жертвах нет.

Ранее сообщалось, что ФСБ России возбудила уголовное дело о государственной измене против сотрудника научной организации в Москве. По версии следствия, фигурант дела сотрудничал с украинскими спецслужбами и проводил DDoS-атаки на критически важные объекты в России. Как сообщает пресс-служба ФСБ, подозреваемый был задержан в Москве и признался в установлении контакта с украинскими спецслужбами.

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#подольск
#уголовное фсб
#мэр
#всу
#минобороны
#пво
#дроны
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В Ростове-на-Дону врачи спасли младенца без кожи
Минздрав: ростовские врачи спасли младенца без кожных покровов
21 августа 2024, 02:40

Фото: Минздрав МО

В Ростове-на-Дону врачи успешно стабилизировали состояние новорожденного с редким генетическим заболеванием, которое привело к отсутствию кожи на больших участках тела. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Ростовской области.
Медики из местной больницы, а также научные сотрудники из Ростова-на-Дону и Москвы работали в тесном сотрудничестве для спасения малыша. Его состояние ухудшалось при любом контакте, вызывая образование пузырей, подобно ожогам второй степени.

«Состояние младенца требовало особого подхода и комплексного лечения. Благодаря совместным усилиям врачей удалось добиться стабилизации состояния ребенка», — говорится в сообщении.

Ранее в результате взрыва гранаты в многоэтажном доме в Новороссийске погиб один подросток, трое получили травмы. Инцидент произошел около 18:00 на 13-м этаже дома, расположенного на Анапском шоссе. По предварительным данным, один из подростков подорвал гранату РГД, что и стало причиной трагедии.

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#травмы
#больницы
#медики
#ребёнок
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Ученый из Москвы помогал ВСУ и собирал данные о российской военной технике
ФСБ возбудила дело о госизмене в отношении научного сотрудника в Москве
21 августа 2024, 02:10

Фото: istock/:blinow61

ФСБ России возбудила уголовное дело о государственной измене против сотрудника научной организации в Москве. По версии следствия, фигурант дела сотрудничал с украинскими спецслужбами и проводил DDoS-атаки на критически важные объекты в России.
Как сообщает пресс-служба ФСБ, подозреваемый был задержан в Москве и признался в установлении контакта с украинскими спецслужбами. Он проводил атаки для нанесения ущерба информационной безопасности России, а также собирал данные о российских военнослужащих и передвижении военной техники. Кроме того, фигурант дела регулярно переводил средства на нужды Вооруженных сил Украины.

В связи с тяжестью обвинений, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб ребенок, случилось 20 августа в Нефтеюганске ХМАО. По информации СМИ Югры, 62-летняя местная жительница за рулем внедорожника Changan сбила восьмилетнего мальчика, который ехал по пешеходному переходу на самокате.

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#суд
#фсб
#данные
#сми
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Подросток подорвал гранату в многоэтажке, есть погибшие
Подросток погиб, трое пострадали при взрыве в многоэтажке в Новороссийске
20 августа 2024, 23:21

Фото: istock/Marina Khromova

В результате взрыва гранаты в многоэтажном доме в Новороссийске погиб один подросток, трое получили травмы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Один подросток погиб, еще трое несовершеннолетних получили травмы при взрыве в многоэтажке в Новороссийске», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел около 18:00 на 13-м этаже дома, расположенного на Анапском шоссе. По предварительным данным, один из подростков подорвал гранату РГД, что и стало причиной трагедии.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранители ведут расследование обстоятельств взрыва.

Ранее сообщалось, что дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб ребенок, случилось 20 августа в Нефтеюганске ХМАО. По информации СМИ Югры, 62-летняя местная жительница за рулем внедорожника Changan сбила восьмилетнего мальчика, который ехал по пешеходному переходу на самокате.

Видео ДТП с ребенком в Нефтеюганске опубликовало УМВД России по Ханты-Мансийскому АО. На кадрах видно, как автомобиль наехал на ребенка и протащил его несколько метров под днищем. Несмотря на помощь прохожих, травмы мальчика оказались слишком тяжелыми, ребенок умер на месте происшествия.

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#подросток
#труп
#травмы
#расследование
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СК обыскивает отделы полиции Петербурга после конфликта с таксистами
Следователи СК проводят обыски в отделах полиции Санкт-Петербурга
20 августа 2024, 21:21

Фото: сайт СК РФ

В Санкт-Петербурге Следственный комитет России проверяет отделы полиции после инцидента с задержанием общественников из-за конфликта таксистов, сообщает 20 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В управлении по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий – по статье 286 УК.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил инициировать уголовное дело против сотрудников полиции из-за незаконного задержания активистов.

Конфликт на Комендантском проспекте произошел между мужчинами из-за конкуренции в сфере такси. Один из участников получил огнестрельное ранение. Позже в социальных сетях появилась информация о повторном конфликте, связанной с конкуренцией в такси, где участвовали мигранты. Однако прибывшие на место происшествия сотрудники полиции без оснований задержали активистов, которые пришли выяснить, почему приезжие мешают местным таксистам работать.

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#бастрыкин
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Высокопоставленный сотрудник тюремного ведомства России попался на взятке
Главу цифрового управления ФСИН задержали за получение взятки
20 августа 2024, 19:42

Фото: iStock/Atstock Productions

Глава Управления цифровой трансформации ФСИН России, полковник Алексей Тимченко задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

Также решается вопрос об избрании Тимченко меры пресечения. Иные подробности на данный момент не приводятся.

Ранее сообщалось, что суд отправил под арест бывшего главу Отдела контрразведки Пермского УФСБ Григория Царегородцева, который обвиняется в получении взятки в размере 100 миллионов рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#арест
#уголовное фсб
#ук
#фсин
#рф
#взятка
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«Смуглый половой орган»: фанатка детских блогеров пострадала от девочки-педофила
20 августа 2024, 18:56

Фото: istock /KeremYucel

Юная поклонница блогеров Леры Симки и Миланы Некрасовой столкнулась с педофилом в сообществе, посвященном популярным звездам. Девочка списалась с незнакомкой, между ними завязалось общение. В какой-то момент новая знакомая предложила созвониться. То, что увидела на мониторе девочка, повергло ее в шок. О подробностях произошедшего расскажет редакция «Радио 1».

Знакомство с педофилом


В социальных сетях девочка искала контакты своих кумиров: блогеров Леры Симки и Миланы Некрасовой. Она отыскала сообщество, в котором фанаты делятся своим мнением о деятельности фрилансеров. Вдруг одна из участниц группы под именем Лена написала девочке и сразу же осыпала ее комплиментами.

Некоторое время они переписывались на отвлеченные темы, затем новая знакомая начала расспрашивать малолетнюю о том, где находятся ее родители, одна ли она дома на данный момент. Девочка не придала значение расспросам собеседницы и разоткровенничалась. После непродолжительного общения Лена предложила созвониться по видеосвязи.

В итоге несовершеннолетняя увидела на экране не ровесницу, а взрослого мужчину со смуглым цветом кожи. В следующий момент он показал ничего не подозревающей школьнице свой половой орган.

Фото: istock /monkeybusinessimages

Поиски извращенца


После произошедшего семья пыталась найти педофила через соцсети, но он почистил переписку и поменял настройки.

«Видимо, он сменил аккаунт, заблокировал. В общем, какая-то непонятная история произошла. Найти этого человека не удалось, в полицию заявлять бесполезно. Очень жалко ребенка. Потому что она совершенно не подозревала», — рассказывает родственница пострадавшей.

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#педофилия
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