Верховный суд России решил отменить передачу государству завода Малика Гайсина

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В Верховном суде постановили отменить передачу «Ростеху» завода «Исеть», принадлежавшего ранее бывшему депутату Малику Гайсину. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на юриста Антона Демченко.
«В судебном заседании мы поддержали доводы нашей конституционной жалобы и обосновывали суду, что пропущен срок исковой давности, неправильно применены положения ст. 169 и 235 Гражданского кодекса», — сказал Демченко.
По словам адвоката, во время следствия применили статью с обратной силой. Также судом выявлены нарушения, которые допустили в сфере применения норм, регулировавших статус парламентария в период с 1996 по 2000 годы.
Демченко резюмировал, что его клиент не нарушал ни одну из этих норм. В прошлом году суд Екатеринбурга отправил под домашний арест предпринимателя Малика Гайсина по делу о злоупотреблении полномочиями.
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