Верховный суд России решил отменить передачу государству завода Малика Гайсина

Жителей Подмосковья предупредили о последствиях неправильной подкормки пернатых. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты предупреждают, что в период продолжительной жары и цветения водоёмов хлеб может быть опасен для жизни птиц.





Во время жары многие водоёмы в регионе начинают зацветать. В процессе деятельности цианобактерий, или «сине-зелёных водорослей», вода окрашивается в ярко-зелёный цвет. После отмирания и перегнивания водорослей в этом процессе задействуется кислород водоёма, что может привести к его кислородному голоданию и гибели водной фауны.





«Из-за цветения водорослей страдают не только рыбы, но и водоплавающие птицы, которые кормятся в воде. Хлеб в такой ситуации лишь усугубляет проблему. В тёплой воде он быстрее киснет и покрывается плесенью, пропитываясь вредными веществами, образующимися в результате разложения водорослей. Зачастую это и является причиной гибели пернатых. Утки получают пищевое отравление из-за бактерий, которые выводят из строя их пищеварительную систему», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.





Министерство экологии и природопользования реализует проект по внедрению вендингового оборудования для кормления животных в городских парках. Автоматы уже установлены в парках городских округов Химки, Балашиха, Красногорск, Богородский, Домодедово, Кашира, Истра, Клин, Королев, Котельники, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Павловский Посад, Реутов, Сергиев Посад, Солнечногорск, Щелково.