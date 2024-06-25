Фото: istockphoto/nixki
МВД Абхазии задержаны все подозреваемые в перестрелке на границе с РФ. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале.
«Задержаны все подозреваемые в перестрелке у КПП «Псоу», подозреваемые были склонены к сдаче правоохранительным органам. Задержаны Какалия А. Г., 1997 г.р., Чаговец И. А., 1988 г.р. и Какалия Б. Г., 1991 г.р.», ‑ сообщили в ведомстве.
Стрельба на российско-абхазской границе произошла в воскресенье, 23 июня. По данным правоохранителей, один человек погиб, еще трое пострадали. Открыто уголовное дело по статьям о незаконном хранении и перевозке оружия, а также об убийстве.
Ранее задержали четверых подозреваемых, трое разыскивались. Все являются гражданами Абхазии. По словам главы абхазского МВД Роберта Киута, стрельба произошла из-за давнего имущественного конфликта.
Читайте также:
В Дагестане арестован на десять суток экс-глава Сергокалинского района Омаров
Британия отменила санкции против вице-президента АЛРОСА Филипповского
Другой мир: почему многие страны хотят в БРИКС
Никита Кротов