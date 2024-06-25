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МВД Абхазии: задержаны все подозреваемые в перестрелке на границе с РФ

25 июня 2024, 20:34
Фото: istockphoto/nixki

Фото: istockphoto/nixki

МВД Абхазии задержаны все подозреваемые в перестрелке на границе с РФ. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram-канале.
«Задержаны все подозреваемые в перестрелке у КПП «Псоу», подозреваемые были склонены к сдаче правоохранительным органам. Задержаны Какалия А. Г., 1997 г.р., Чаговец И. А., 1988 г.р. и Какалия Б. Г., 1991 г.р.», ‑ сообщили в ведомстве.

Стрельба на российско-абхазской границе произошла в воскресенье, 23 июня. По данным правоохранителей, один человек погиб, еще трое пострадали. Открыто уголовное дело по статьям о незаконном хранении и перевозке оружия, а также об убийстве.



Ранее задержали четверых подозреваемых, трое разыскивались. Все являются гражданами Абхазии. По словам главы абхазского МВД Роберта Киута, стрельба произошла из-за давнего имущественного конфликта.

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#россия
#абхазия
#стрельба
#новости
Решившего построить дом участника СВО обманули мошенники
25 июня 2024, 20:46

Фото: Istockphoto / designer491

Участник спецоперации из Барнаула, решивший построить дом на участке, стал жертвой мошеннической схемы. После внесения предоплаты строительство так и не началось, а руководитель фирмы перестал выходить на связь. Оказалось, что человек с такой же фамилией и инициалами ранее был судим за мошенничество.
Как выяснил RT, Владимир Шемякин – не единственный пострадавший от злоумышленников. Ещё как минимум 58 жителей разных регионов заплатили деньги, но так и не получили дома и бани.

Шемякин подписал контракт с Минобороны и находился в зоне СВО. Дважды был ранен. Поправляясь в госпитале, получил выплату и решил построить дом на участке отца.

Строительную фирму «Эко Хаус» боец нашёл в соцсети. После подписания договора отец военнослужащего отдал представителям компании половину стоимости дома наличными – 1 млн 80 тыс. рублей. Ему на руки дали чек и копию договора.

Согласно договору, начать строительство дома планировалось 24 мая, а 29 июня Шемякин должен был принимать объект. Однако дозвониться до сотрудников компании Владимир больше не смог.

Военнослужащий обратился к юристу и попросил найти информацию про фирму «Эко Хаус» и её владельца. Оказалось, что человек с такими же фамилией и инициалами был ранее судим за мошенничество.

Как сообщили RT в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю, по факту заявления Владимира Шемякина возбуждено уголовное дело. Однако при этом фирма продолжает деятельность.

Все подробности этой истории можно узнать на сайте RT.

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В Дагестане арестован на десять суток экс-глава Сергокалинского района Омаров

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#спецоперация
#военные
#строительство
#дом
#мошенники
#уголовное дело
#юрист
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В Дагестане арестован на десять суток экс-глава Сергокалинского района Омаров
25 июня 2024, 19:47

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

На десять суток арестован экс-глава Сергокалинского района Магомед Омаров Ленинским районным судом Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда в регионе.
«Ленинский районный суд города Махачкалы, признав Омарова М.А. виновным в совершении административного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, (мелкое хулиганство) назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток», – сказано в сообщении.

Уточняется, что постановление подлежит обжалованию. Магомед Омаров, чьи сыновья принимали участие в терактах в республике, задержан за хулиганство в воскресенье, 23 июня. Его дом обыскали, а из партии «Единая Россия» исключили.

Боевики напали на церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте. Бандиты также совершили нападение на пост ДПС, а затем скрылись. Позже их ликвидировали. Правоохранители разыскивают пособников террористов.

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#россия
#суд
#дагестан
#новости
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Дарью Трепову* этапировали из СИЗО Петербурга в колонию
Осужденную на 27 лет Трепову* начали этапировать в колонию
25 июня 2024, 19:06

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Дарью Трепову*, осужденную на 27 лет за теракт против военкора Владлена Татарского, начали этапировать в колонию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Даниила Бермана.
Как сообщил Берман, Трепова накануне покинула СИЗО-5 Санкт-Петербурга. Уточняется, что отбывать наказание осужденная будет в одном из российских регионов.

Иные подробности не разглашаются.

Напомним, 2 апреля прошлого года Дарья Трепова пришла на творческую встречу Владлена Татарского и вручила ему статуэтку с его изображением и взрывчаткой внутри. Перед терактом Трепова* ходила в церковь с просьбой благословить её на переезд в Киев и занятие там журналистикой, но её благословили только на дорогу. Во время судебного заседания девушка уверяла, что ей не было известно, что внутри статуэтки заложена взрывчатка.

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#уголовное наказание
#человек
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#девушка
#киев
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«Отец был подлым»: сыновья Омарова угрожали и избивали бизнесмена в Дагестане
Бизнесмен Аллаев: сыновья Омарова подлые, как и их отец
25 июня 2024, 18:11

Фото: istockphoto/zabelin

Сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова избивали бизнесмена Абдуллу Аллаева. Запись с рассказом Аллаева опубликовал Telegram-канал Mash Gor.
Мужчина был владельцем кафе и хотел стать политиком. Он был в курсе махинаций Омарова и писал о них. Сам Омаров решил избавиться от Аллаева.

Со слов Абдуллы, дети Омарова избивали его толпой, пять раз угрожали и даже поджигали заведение. Убитый террорист Осман хотел застрелить предпринимателя. Аллаеву семья Омаровых «перекрыла воздух». Мужчину не берут на работу в течение десяти лет даже сторожем, а супругу уволили из садика.

«Отец всегда был подлым человеком… От яблони яблоки далеко не падают», – сказал Аллаев.

Ранее сообщалось, что глава Дагестана Сергей Меликов распорядился провести ревизию личных дел лиц, занимающих руководящие посты в республике.

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#россия
#дагестан
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«Хочет искупить вину»: в ГД поддержали отправку зеленоградского маньяка на СВО
Депутат Милонов: зеленоградский маньяк хочет исправиться, воюя на СВО
25 июня 2024, 17:46

Фото: IStock/Vladimir Zapletin

Зеленоградский маньяк решил искупить вину участием в специальной военной операции, сообщил в беседе с NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Маньяк Юрий Гриценко был осужден в 2001 году, его приговорили к 22 годам лишения свободы. Его жертвами стали 5 девушек, еще 10 пострадали. В сентябре 2023 года он добровольно захотел принять участие в СВО и его зачислили в санитарно-эвакуационный отряд. Гриценко должен был освободиться из мордовской ИК-10 летом текущего года по истечении срока назначенного наказания.
«Скорее всего, он захотел показать, что он исправился. Если он должен был выйти летом, то мог беспрепятственно спокойно освободиться, а он пошел туда. Люди, которые приняли для себя решение заменить реальный тюремный срок на пребывание в зоне СВО, — я бы их не обсуждал», — высказался депутат.
Поступок Гриценко можно приветствовать и ставить в пример, чтобы остальные заключенные тоже понимали, что можно загладить вину, не только отбывая срок, добавил Милонов.

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#депутат
#маньяк
#сво
#убийство
#госдума
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В парке «Патриот» пьяный военный поссорился с сослуживцем и избил его до смерти
В Одинцово на 7 лет осудили военного, который в парке избил сослуживца до смерти
25 июня 2024, 17:36

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к 7 годам колонии строгого режима военного Овчарова А.А., который в состоянии алкогольного опьянения избил одного из сослуживцев до смерти в парке «Патриот». Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».
Отмечается, что солдаты выпивали в комнате психологической разгрузки, где и произошел конфликт. Потерпевший грубо высказался в адрес Овчарова и получил удар кулаком в лицо. После чего последовала серия ударов, в результате которой у жертвы сломались кости свода и основания черепа.

Согласно информации «Газета.Ru», после совершения преступления обвиняемый перенес тело пострадавшего в медкабинет, где оставил его под присмотром одного из свидетелей и приказал не вызывать скорую помощь. Однако военнослужащие все же вызвали врачей и пытались оказать ему помощь самостоятельно, но мужчина скончался.

Злоумышленник частично признал свою вину.

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Подмосковные пожарные спасли из горящей конюшни 48 лошадей
25 июня 2024, 17:32

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Конноспортивный комплекс загорелся в деревне Ульянково городского округа Мытищи, пожарные эвакуировали 48 лошадей, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«О том, что в Ульянкове горит конюшня, в которой заперты лошади, в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщил очевидцы. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огнём охвачена вся крыша здания и есть риск, что пожар распространится на соседние строения. Начальник караула запросил для тушения дополнительные силы и средства и дал команду эвакуировать лошадей», — говорится в сообщении.
Пожарные вместе с сотрудниками конноспортивного комплекса вывели из горящего здания 48 лошадей, после чего приступили к тушению. Благодаря оперативным действиям спасателей ни одно животное не пострадало.

Возгорание удалось оперативно ликвидировать. В тушении принимали участие 38 человек, было задействовано десять единиц техники.

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#животные
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За полгода до пожара в сгоревшем НИИ во Фрязино случился потоп
«Газета.Ru»: в сгоревшем НИИ во Фрязино ранее был потоп
25 июня 2024, 17:20

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В здании, где ранее располагался научно-исследовательский институт (НИИ) «Платан» во Фрязино, всегда были проблемы с инженерными системами, ранее там случался потоп, сообщил «Газете.Ru» бывший арендатор помещения.
«Электрику тогда комплексно никто не диагностировал. Скинули на арендаторов исправление их косяков и вызвали электрика, чтобы провода в щитках прозвонить с одного конца — и на этом все. То, что это здание обслуживалось из рук вон плохо – факт», — рассказал он.
Накануне пожар во Фрязино полностью охватил четыре этажа бывшего НИИ. Внутри оказалось заблокировано 9 человек, пожарным удалось спасти одного, поиски еще двоих продолжаются. К настоящему времени известно о шести погибших.

«Все помещения сданы в аренду различным организациям, которых насчитывается около 50. В местах проживания директоров управляющей зданием организации, а также организаций, арендующих помещения, произведены обыски. Проводятся допросы», — сообщает пресс-служба Следственного комитета Московской области.

Следователи рассматривают неисправность проводки в качестве одной из версий причин пожара.

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#служба
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В Кении во время протестов погибли восемь человек, пострадала сестра Обамы
CNN: Сестра Обамы пострадала во время протестов против повышения налогов в Кении
25 июня 2024, 17:17

Фото: iStock/Wirestock

Сестра бывшего президента США Барака Обамы, журналистка Аума Обама пострадала от применения правоохранителями слезоточивого газа во время разгона протестов в столице Кении Найроби. Об этом информирует CNN.
По словам пострадавшей, против людей использовали слезоточивый газ. Аума Обама отметила, что в руках у присутствующих были только флаги и плакаты.

Обама пояснила, что решила присоединиться к протестам молодых людей, которые отстаивают свои права. В настоящее время количество погибших составляет восемь человек.

Напомним, в Кении начались протесты после того, как состоялось голосование по проекту бюджета с учётом повышения налогов. Демонстранты жгут административные здания. Уточняется, что пострадали более двухсот человек.

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