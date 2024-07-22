Верховный суд утвердил приговор по последнему делу Навального*

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Верховный суд оставил в силе приговор Алексею Навальному* по делу о создании экстремистского сообщества. Об этом сообщает «Интерфакс».
Уточняется, что речь о деле об экстремистском сообществе, по которому Навальному* дали девятнадцать лет колонии особого режима. Алексей Навальный* был признан виновным в формировании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и иных преступлениях.
Заседание суда состоялось во вторник, 2 июля.
Напомним, Алексей Навальный* умер в исправительной колонии №3 16 февраля текущего года. С 2021 года Навальный* находился под стражей, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный.
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*Включен в список террористов и экстремистов
Заседание суда состоялось во вторник, 2 июля.
Напомним, Алексей Навальный* умер в исправительной колонии №3 16 февраля текущего года. С 2021 года Навальный* находился под стражей, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный.
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*Включен в список террористов и экстремистов
Екатерина Коршунова