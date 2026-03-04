Верховный суд заявил об историческом минимуме количества заключенных

04 марта 2026, 13:53

Зампред ВС РФ Давыдов: количество зэков в стране достигло исторического минимума

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Число людей, находящихся в России под стражей в качестве меры пресечения или отбывающих реальные сроки, достигло исторического минимума.