Верховный суд заявил об историческом минимуме количества заключенных
Число людей, находящихся в России под стражей в качестве меры пресечения или отбывающих реальные сроки, достигло исторического минимума.
Об этом на заседании Совфеда сообщил зампредседателя Верховного суда РФ Владимир Давыдов. Он отметил, что Верховный суд на протяжении многих лет последовательно продвигает курс на гуманизацию законодательства и правоприменения.
По его словам, сейчас в колониях и следственных изоляторах содержатся 308 тысяч человек — это 209 на 100 тысяч населения. В СИЗО, добавил Давыдов, также зафиксировали рекордно низкий показатель — 89 тысяч человек.
Давыдов подчеркнул, что гуманизация выражается не только в снижении доли лишения свободы как наиболее строгого наказания. Если около 25 лет назад оно составляло примерно 40% всех уголовных наказаний, то по итогам 2025 года — 26%. При этом, по его словам, заметно расширилось применение мер пресечения, альтернативных заключению под стражу.
Отдельно он обратил внимание на дела в сфере предпринимательства. Защита бизнесменов, совершивших такие преступления, стала одним из приоритетов, и за последние десять лет доля назначаемых им реальных сроков сократилась почти втрое.
Кроме того, Давыдов напомнил, что в 2000 году Россия входила в первую десятку стран по уровню тюремного населения. Тогда под стражей и в местах лишения свободы находилось 1,06 миллиона человек. К 2013 году показатель снизился до 700 тысяч, после чего страна опустилась примерно на 30-е место в международных рейтингах.
