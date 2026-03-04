Иркутская людоедка устроилась мастером маникюра после УДО
Жительница Иркутска Олеся Мостовщикова, осужденная за каннибализм, после УДО стала мастером по маникюру. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В 2009 году Мостовщикова убила и расчленила свою знакомую, а затем неделю кормила ее мясом собственного сына. За это она получила срок. В 2015-м ее досрочно освободили — на три года раньше. В колонии женщина вышла замуж и родила дочь, что ускорило выход на свободу. Позже она развелась, но оставила фамилию супруга — Янченко, чтобы скрыть криминальное прошлое.
Первое время Мостовщикова жила в том же доме, где совершила преступление. Она пыталась устроиться поваром в школу и горничной в детский лагерь, но из-за непогашенной судимости ей отказали. В 2021 году женщина продала дом и переехала с дочерью в поселок Большой Луг под Иркутском. Там она устроилась мастером по маникюру — при этом клиенты не знают, кто именно пилит их ногти.
Сейчас Мостовщиковой 43 года, ее дочери — 11. Они живут на доходы от маникюра и детское пособие в 10 тысяч рублей. Сын Олеси Илья, который в детстве ел человечину, тоже отсидел в колонии за кражу. В октябре 2024 года он отправился на фронт, где через месяц погиб. Женщина пыталась через суд получить боевые выплаты за сына, но ей отказали — деньги отошли бывшей жене Ильи и двум его дочерям.
