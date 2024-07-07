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«Вернул Путин»: Андреева о работе на Первом канале, нападении маньяка, ссоре с Михалковым и СВО

Екатерина Андреева рассказала о нападении маньяка, йоге и ссоре с Михалковым
07 июля 2024, 16:12
Фото: РИА Новости / Нина Зотина

Фото: РИА Новости / Нина Зотина

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева редко дает интервью и делится фактами из своей жизни. Однако в беседе со Светланой Бондарчук бессменный диктор программы «Время» сообщила, что однажды отбилась от маньяка, который преследовал ее прямо в телецентре Останкино. О том, какими подробностями из своей жизни еще поделилась Андреева читайте в материале «Радио 1».


Екатерина Андреева о работе на Первом канале


Телеведущая рассказала, что работает по графику «полгода работы – полгода отдыха». По ее словам, это удобный формат для нее, и она согласилась бы работать год через год, если бы была такая возможность.



Андреева также рассказала о том, что научилась справляться с профессиональным выгоранием и стрессом, которые присущи журналистам. Она добавила, что обладает природным даром –транслировать спокойствие и уверенность.

«Когда я рассказываю новости, я говорю с каждым конкретным человеком, который имеет к ним отношение. Пытаюсь через это умение передавать спокойствие и уверенность в том, что мы справимся – это какая-то природная у меня тема», — поделилась в интервью телеведущая.

Про временное отсутствие в эфире программы «Время»


Дважды за свою телевизионную карьеру Екатерина Андреева пропадала из эфира программы. Это произошло в 2009 и 2018 годах. Тогда ходили слухи о том, что у нее произошел конфликт с руководством, однако истинную причину телеведущая предпочла не разглашать.

«Это секрет, и никто эти причины не знает. Я их не раскрываю, это наше внутреннее дело», — заявила Андреева.

Она также опровергла слух о том, что на Первый канал ее вернул президент России Владимир Путин.

«Меня вернул президент? Не знаю, кто такие легенды выдумывает», — недоумевает диктор.


Фото: РИА Новости / Евгений Биятов


Ссора Андреевой с Михалковым


Екатерина Андреева рассказала, что несколько лет не общалась с режиссером Никитой Михалковым. По ее словам, он не разговаривал с ней из-за ее попыток убедить его не менять исполняющую главную роль актрису во второй части «Утомленных солнцем».

«Когда я узнаю, что он поменял актрису, я сделала все, чтобы донести ему информацию о том, что нельзя этого делать. Но он это не воспринял. Потому что здесь уже взыграло режиссерское эго. <...> Он выбрал, как посчитал нужным, и после этого со мной много лет не разговаривал», — рассказала Андреева.

Она также добавила, что именно по этой причине фильм Михалкова «не взял» Оскара.

«Он поменял актрису (в главной роли картины «Утомленные солнцем: Предстояние» жену Котова сыграла Виктория Толстоганова, а не Ингеборга Дапкунайте — прим.ред.). Я знаю, по каким причинам, но не буду говорить. Как только он поменял актрису, все изменилось. Актриса, которую он выбрал, прекрасная. Но у нее нет следа резинки от трусов на теле — она образуется только у Ингеборги. <...>И фильм не зашел. Между героиней Толстогановой и Митей нет химии, нет борьбы за нее, и фильм идет не туда. Поэтому и нет Оскара», — рассказала телеведущая.

Андреева сообщила о том, как поддерживает себя в форме


Телеведущая рассказала, что у нее девять тренировок в неделю. Она ходит на фитнес, пилатес и йогу. Кроме того, ей удалось познакомиться с наставником по китайской гимнастике.

«Все закончилось глубокой практикой, серьезными осознанием и путем Дао. Боевая гимнастика, медицина и практика духа. Мой учитель может ударом пальца убить человека. Я знаю эти приемы», — заявила Андреева.


Как на Андрееву напал маньяк в Останкино


Телеведущая рассказала, как однажды на нее хотел напасть ненормальный мужчина. Инцидент случился после ночной смены в дикторском отделе. В какой-то момент телеведущая осознала, чточто никого нет рядом и включила энергетическую силу мысли, которая может отбить человека на несколько метров.

«Он отвалился, ударился головой, пошла кровь, а я быстро села в машину и уехала», — сообщила диктор.
Она также поведала еще одну историю, когда ей пригодились энергетические практики.

«Еще в Черногории шла по пляжу и увидела огромную стаю бродячих собак, напавшую на домашнего боксера (пса) — он увязался за девочкой и его атаковали. Мне кричали сотрудники отеля «Катя, не заходи туда, это опасно!». Но я понимала, что его загрызут. Поэтому просто зашла внутрь стаи и сильно закричала. На несколько секунд все собаки замерли, и тут я говорю этому боксеру: «Ты чего тут лежишь, дурак?! Беги!», пнула его ногой и он убежал. И это поле я держала еще несколько секунд. Не могу применять эти возможности все время, это очень затратно энергетически, могу заболеть», — пояснила телеведущая.

Андреева об отношении к СВО


Екатерина Андреева ранее неоднократно заявляла, что поддерживает спецоперацию на территории Украины и рекомендовала не забывать о том, как в 1945-м году «мы этой нацистской гидре хребет пообломали».

Также телеведущая прокомментировала инцидент, произошедший в эфире 14 марта 2022 года, когда редактор Первого канала Марина Овсянникова вышла за спиной ведущей с плакатом, на котором виднелась надпись: «No war, Russians against war» (Нет войне, русские против войны — прим.ред).

«В этом плакате я могу согласиться со всем английским текстом, который был написан понятно для английских зрителей, не для бабушки из каких-нибудь Нью-Васюков. Но я никогда не соглашусь с тем, что эта женщина написала про то, что мы лжем», — заявила телеведущая.

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#телевидение
Владелец галереи «Модный сезон» рядом с Кремлем решил подать на банкротство
РБК: владелец галереи «Модный сезон» в Москве решил подать на банкротство
07 июля 2024, 12:35

Фото: iStock/jinga80

Компания «Торговая галерея», владеющая галереей «Модный сезон» на «Охотном ряду», решила подать на банкротство. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что 2 июля уведомление поступило в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических компаний. По информации источника, в течение месяца «Торговая галерея» должна обратиться в арбитражный суд.

Примечательно, что соответствующее решение связано с обстоятельствами, которые осложняют хозяйственную деятельность организации. В компании данную ситуацию еще не комментировали.

Напомним, 27 ноября прошлого года в картотеке московского Арбитражного суда появились сведенья о регистрации заявления «СПБ биржи» о банкротстве. Имя заявителя не раскрывалось.

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Умерла первая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт
Бывшая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт скончалась в возрасте 95 лет
07 июля 2024, 11:57

Фото: iStock/Imagesines

Первая жена бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт умерла в возрасте 95 лет. Об этом ее внук Фидель Антонио Кастро Смирнов сообщил на своей странице в социальной сети Х.

О том, что стало причиной смерти пожилой женщины в настоящее время неизвестно. Также нет информации о том, где и когда пройдет захоронение экс-супруги политика.

Мирта Диас-Баларт вышла замуж за Фиделя Кастро в 1948 году, однако уже в 1955 году их брак распался. Женщина забрала совместного с Кастро сына с собой в США, а политик сбежал в Мехико.

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#сша
#политика
#женщина
#брак
#супруги
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Сбежавшая в США дочь Владимира Машкова попросила помощи у спецслужб РФ
07 июля 2024, 10:02

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Мария Машкова, дочь худрука театра Табакова Владимира Машкова, обратилась за помощью к российским спецслужбам из-за проблем с мошенниками в США. Об этом стало известно из ее социальных сетей.
Женщина опубликовала пост, в котором сообщила о фальшивых запросах денег от ее имени и указала данные предполагаемых злоумышленников. Машкова призвала своих подписчиков быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.

Актриса также заявила о наличии фейковых аккаунтов сотрудников ФСБ, которые, по ее словам, подписаны на ее аккаунт.

Ранее сообщалось, что Мария Машкова стала гражданкой США. Она сообщила, что рада новому этапу в своей жизни и считает себя «новым человеком». В Штатах она продолжает заниматься актерской деятельностью.

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Стюардесса рассказала о неочевидной опасности для пассажиров самолетов

«Не хочется умереть глупо»: актер Батурин рассказал, как жена отговорила идти на СВО
#сша
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#пост
#актриса
#сво
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В Сергиевом Посаде открыли обновленный лесопарк «Загорское море»
07 июля 2024, 09:50

Фото: официальный Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв написал в своем Telegram-канале об открытии обновленного лесопарка «Загорское море» в Сергиевом Посаде.
Глава региона отметил, что лесопарк постарались сделать максимально комфортным для отдыха. Уточняется, что площадь благоустройства составила 50 га.

В лесопарке произвели санитарную очистку леса, установили видеонаблюдение и освещение, восстановили газоны. Также в «Загорском море» оборудовали подъездную дорогу, лыжную трассу и пешеходные дорожки, а также сделали зоны тихого отдыха с качелями.

Воробьёв подчеркнул, что в Подмосковье открыты уже 26 лесопарков. До конца года в порядок приведут еще одиннадцать — по два в Одинцовском и Подольске, по одному в Химках, Лыткарино, Красногорске, Наро-Фоминском, Чехове, Пушкинском и Клину, добавил губернатор.

Воробьёв также выразил надежду, что жителям понравился данный результат работы.

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#сергиев посад
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#московская область
#видеонаблюдение
#губернатор
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«Не хочется умереть глупо»: актер Батурин рассказал, как жена отговорила идти на СВО
Актер Юрий Батурин рассказал о желании уйти на СВО
07 июля 2024, 09:41

Фото: iStock/Longfin Media

Российский актёр Юрий Батурин рассказал, что дважды намеревался принять участие в спецоперации на территории Украины, однако супруга не пустила его на фронт. Об этом сообщает издание «Стархит».
Батурин сообщил, что первый раз супруга не отпустила его на СВО, обосновав свою позицию тем, что на фронте холодно, а второй раз она заявила, что «наши наступают, все нормально», поэтому необходимости поездки мужа на СВО нет.

Актер добавил, что не боится отдать свою жизнь за Родину и хотел бы принести народу пользу.

«Мне не хочется умереть глупо – поперхнуться, оступиться. Хочется, чтобы моя смерть принесла пользу народу», – подытожил звезда сериалов.
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Российский актер и певец погиб в зоне СВО

Актер Леонид Гусаров погиб в ходе СВО
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#актёр
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#сво
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Стюардесса рассказала о неочевидной опасности для пассажиров самолетов
Бортпроводник Архангельская: вспышка вируса на борту опаснее аварийной посадки
07 июля 2024, 08:26

Фото: iStock/Diy13

Бортпроводница Екатерина Архангельская сообщила в беседе с РИА Новости об угрозе, которую пассажиры самолетов обычно игнорируют.
По словам стюардессы, на высоте зачастую обостряются симптомы опасных вирусных заболеваний. В особенности, речь идет о пассажирах, которые летят из стран, где регулярно возникают вспышки лихорадок — желтой, Эбола, денге.

Архангельская отметила, что это намного страшнее и чаще встречается, чем экстренные посадки воздушного судна. Бортпроводница подчеркнула, что вирус невозможно контролировать, а в условиях замкнутого пространства он легко распространяется.

Если такой случай все-таки произошел, то для зараженных выделяется отдельный туалет, человека изолируют от других пассажиров, а уход производит только один член экипажа, добавила Архангельская. Она заключила, что на внутренних рейсах также можно столкнуться со вспышкой ротавируса, особенно летом.

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#самолет
#вирус
#изоляция
#симптомы
#уход
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Жителей Нальчика оштрафуют за отказ от прослушивания гимна России
07 июля 2024, 06:00

Фото: iStock/Karl-Hendrik Tittel

В Нальчике родителей некоторых школьников оштрафуют за то, что они открыто отказались слушать гимн России, передает Telegram-канал Mash Gor.
Инцидент произошел во время выпускного вечера. Когда заиграл государственный гимн, восемь человек продолжили сидеть. В это время их дети закрывали уши руками.

На родителей выпускников был составлен протокол за нарушение официального использования гимна России.

Ранее на инцидент отреагировал заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов. Он заявил, что направил властям запрос для правовой оценки запечатленной на видео ситуации.

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#выпускники
#россия
#госдума
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Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров побывал дома после ареста
07 июля 2024, 05:43

Фото: Sayan_Moongklang

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров смог посетить дом после ареста за мелкое хулиганство, но уже на следующую ночь был задержан по подозрению в отмывании денег, передает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«Он был дома, но потом ночью прошло задержание», – сообщил собеседник агентства.

Омаров был задержан в субботу вечером, 6 июля, в своем доме в селе Сергокала. Его доставили в Махачкалу. Сообщается, что он числится обвиняемым по делу о мошенничестве.

Омаров, отец ликвидированных террористов из Дагестана, отбыл десять суток административного ареста за мелкое хулиганство и был освобожден 5 июля.

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#дагестан
#задержание
#хулиганство
#мошенничество
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Россиян предупредили о новых погодных рекордах
Вильфанд: в ряде регионов России ожидается аномальная жара
07 июля 2024, 03:39

Фото: iStock/lamyai

На следующей неделе во многих регионах России ожидаются аномально высокие температуры, заявил в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях в ближайшие дни будет 40-42 градуса, в Краснодарском каре – 39-41. Очень жаркая погода на юге Дальнего Востока – в Бурятии – 37, в Забайкалье – 39-41 градус, на юге Амурской области – 35-36, в Иркутской области, на западе Якутии – 32-37 градусов», – сообщил он.

Как отмечает Вильфунд, вместе с необычно высокими температурами в Ростовскую и Ставропольскую области придут сильные дожди, грозы и порывы ветра до 23-25 метров в секунду.

5 июля в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары. С 7 по 11 июля средняя температура на полуострове поднимется на 7 градусов выше климатической нормы. Ожидается, что в эти дни она достигнет плюс 33-38.

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