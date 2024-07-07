«Вернул Путин»: Андреева о работе на Первом канале, нападении маньяка, ссоре с Михалковым и СВО

Фото: РИА Новости / Нина Зотина
Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева редко дает интервью и делится фактами из своей жизни. Однако в беседе со Светланой Бондарчук бессменный диктор программы «Время» сообщила, что однажды отбилась от маньяка, который преследовал ее прямо в телецентре Останкино. О том, какими подробностями из своей жизни еще поделилась Андреева читайте в материале «Радио 1».
Екатерина Андреева о работе на Первом канале
Телеведущая рассказала, что работает по графику «полгода работы – полгода отдыха». По ее словам, это удобный формат для нее, и она согласилась бы работать год через год, если бы была такая возможность.
Андреева также рассказала о том, что научилась справляться с профессиональным выгоранием и стрессом, которые присущи журналистам. Она добавила, что обладает природным даром –транслировать спокойствие и уверенность.
«Когда я рассказываю новости, я говорю с каждым конкретным человеком, который имеет к ним отношение. Пытаюсь через это умение передавать спокойствие и уверенность в том, что мы справимся – это какая-то природная у меня тема», — поделилась в интервью телеведущая.
Про временное отсутствие в эфире программы «Время»
Дважды за свою телевизионную карьеру Екатерина Андреева пропадала из эфира программы. Это произошло в 2009 и 2018 годах. Тогда ходили слухи о том, что у нее произошел конфликт с руководством, однако истинную причину телеведущая предпочла не разглашать.
«Это секрет, и никто эти причины не знает. Я их не раскрываю, это наше внутреннее дело», — заявила Андреева.
Она также опровергла слух о том, что на Первый канал ее вернул президент России Владимир Путин.
«Меня вернул президент? Не знаю, кто такие легенды выдумывает», — недоумевает диктор.
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
Ссора Андреевой с Михалковым
Екатерина Андреева рассказала, что несколько лет не общалась с режиссером Никитой Михалковым. По ее словам, он не разговаривал с ней из-за ее попыток убедить его не менять исполняющую главную роль актрису во второй части «Утомленных солнцем».
«Когда я узнаю, что он поменял актрису, я сделала все, чтобы донести ему информацию о том, что нельзя этого делать. Но он это не воспринял. Потому что здесь уже взыграло режиссерское эго. <...> Он выбрал, как посчитал нужным, и после этого со мной много лет не разговаривал», — рассказала Андреева.
Она также добавила, что именно по этой причине фильм Михалкова «не взял» Оскара.
«Он поменял актрису (в главной роли картины «Утомленные солнцем: Предстояние» жену Котова сыграла Виктория Толстоганова, а не Ингеборга Дапкунайте — прим.ред.). Я знаю, по каким причинам, но не буду говорить. Как только он поменял актрису, все изменилось. Актриса, которую он выбрал, прекрасная. Но у нее нет следа резинки от трусов на теле — она образуется только у Ингеборги. <...>И фильм не зашел. Между героиней Толстогановой и Митей нет химии, нет борьбы за нее, и фильм идет не туда. Поэтому и нет Оскара», — рассказала телеведущая.
Андреева сообщила о том, как поддерживает себя в форме
Телеведущая рассказала, что у нее девять тренировок в неделю. Она ходит на фитнес, пилатес и йогу. Кроме того, ей удалось познакомиться с наставником по китайской гимнастике.
«Все закончилось глубокой практикой, серьезными осознанием и путем Дао. Боевая гимнастика, медицина и практика духа. Мой учитель может ударом пальца убить человека. Я знаю эти приемы», — заявила Андреева.
Как на Андрееву напал маньяк в Останкино
Телеведущая рассказала, как однажды на нее хотел напасть ненормальный мужчина. Инцидент случился после ночной смены в дикторском отделе. В какой-то момент телеведущая осознала, чточто никого нет рядом и включила энергетическую силу мысли, которая может отбить человека на несколько метров.
«Он отвалился, ударился головой, пошла кровь, а я быстро села в машину и уехала», — сообщила диктор.Она также поведала еще одну историю, когда ей пригодились энергетические практики.
«Еще в Черногории шла по пляжу и увидела огромную стаю бродячих собак, напавшую на домашнего боксера (пса) — он увязался за девочкой и его атаковали. Мне кричали сотрудники отеля «Катя, не заходи туда, это опасно!». Но я понимала, что его загрызут. Поэтому просто зашла внутрь стаи и сильно закричала. На несколько секунд все собаки замерли, и тут я говорю этому боксеру: «Ты чего тут лежишь, дурак?! Беги!», пнула его ногой и он убежал. И это поле я держала еще несколько секунд. Не могу применять эти возможности все время, это очень затратно энергетически, могу заболеть», — пояснила телеведущая.
Андреева об отношении к СВО
Екатерина Андреева ранее неоднократно заявляла, что поддерживает спецоперацию на территории Украины и рекомендовала не забывать о том, как в 1945-м году «мы этой нацистской гидре хребет пообломали».
Также телеведущая прокомментировала инцидент, произошедший в эфире 14 марта 2022 года, когда редактор Первого канала Марина Овсянникова вышла за спиной ведущей с плакатом, на котором виднелась надпись: «No war, Russians against war» (Нет войне, русские против войны — прим.ред).
«В этом плакате я могу согласиться со всем английским текстом, который был написан понятно для английских зрителей, не для бабушки из каких-нибудь Нью-Васюков. Но я никогда не соглашусь с тем, что эта женщина написала про то, что мы лжем», — заявила телеведущая.
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