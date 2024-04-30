Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова назвала Владимира Зеленского «главным злом» для Украины. В интервью YouTube-каналу Walk&Talk она также пожаловалась на критику со стороны соотечественников за высказывание своей позиции.
«У черта тупорылого, который их (украинцев) обманул, бросает в топку войны, не садится за стол переговоров, просит все больше и больше оружия, грабит, наживается на войне», — отметила Егорова.Журналистка отметила, что у нее болит сердце за украинцев, которых она многократно предупреждала о том, что президент вместе с его окружением в конце концов сядут в самолет и оставят разрушенное и разграбленное государство.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов объяснил перестановки в правительстве Украины наркотической зависимостью Зеленского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак