Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Вернутся к кормушке»: Лоза заявил, что между артистами, покинувшими Россию из-за СВО, есть разница

«Вернутся к кормушке»: Лоза заявил, что между артистами, покинувшими Россию из-за СВО, есть разница

Лоза про уехавших после начала СВО артистов: вернутся те, кто тихо переждал
28 октября 2024, 18:53
Фото: Юрий Лоза (РИА Новости/Валерий Мельников)

Фото: Юрий Лоза (РИА Новости/Валерий Мельников)

Народный артист РФ Никита Михалков сообщил, что российские фанаты уехавших за рубеж деятелей культуры поняли, что их любовь была не взаимна. Режиссер считает, что уехавшие артисты на самом деле «любили свою славу», а не поклонников.
Музыкант, певец Юрий Лоза в беседе с «Радио 1» поделился своим мнением об уехавших заграницу после начала СВО деятелях культуры.

«Все люди разные, а артисты — тоже люди. Соответственно, и уезжали они по-разному. Кто-то по убеждениям, а кто-то просто переждать. Скажем, к Леонтьеву ни у кого нет претензий, потому что он уехал к себе в Америку и молчит. А некоторые покинули страну и начали вещать из-за бугра, считая лишь себя истинными патриотами. Причём, не особо разбираясь в политике, международной обстановке и перспективах развития современного общества», — сказал музыкант.



Он добавил, что люди, наговорившие лишнего, имеют мало шансов вернуться на прежний уровень популярности.

«А те, кто тихо отсиделись за рубежом, вполне могут опять вернуться к родной кормушке», — сообщил Юрий Лоза.

Читайте также:

Лоза сравнил победителя «Евровидения-2024» с нечистой силой

Лоза рассказал, как Гулькиной спастись от маленькой пенсии

«Зелёные человечки»: Музыкант Лоза высказался о встрече с инопланетянами
#певец
#музыкант
#люди
#сво
#война
#сша
#мигранты
#шоу-бизнес
Астроном раскрыл, когда москвичи увидят полярное сияние
Астроном Богачев: полярное сияние появится на небе Москвы 30 октября
28 октября 2024, 18:52

Фото: iStock/ unaz

Москвичи смогут увидеть полярное сияние в небе над столицей 30 октября, делится профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.
«Наша планета, действительно, в очередной раз столкнулась с солнечной активностью, но на данный момент бури, обрушившиеся на Землю, имеют умеренный характер. По моим оценкам, эти бури достигнут своего пика к середине текущей недели. По сути, те события, которые мы наблюдаем, — это только начало. Конечно, сегодня никаких полярных сияний точно не будет. Но в среду, когда магнитные бури станут сильнее, вероятность сияний в европейской части страны увеличится», — рассказал учёный.

Ранее сообщалось, что с 28 октября на Земле начинается магнитная буря. Она и станет причиной появления полярного сияния на небе. В понедельник в 8:59 по московскому времени Кр-индекс (показатель, характеризующий магнитные бури) составлял пять единиц — это указывает на существенные возмущения геомагнитного поля Земли.

Читайте также:

Россиянам раскрыли направления для активного отдыха в холодный период

Синоптик Леус: Землю накрыла мощная магнитная буря

Жители российских регионов заметили северное сияние
#учёный
#планета
#страны
#индекс
#магнитные бури
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Балашихе снесли ветхий деревянный дом начала ХХ
28 октября 2024, 18:44

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В Балашихе ликвидировали ветхое здание расселённого жилого дома. Дом № 7 находился на улице Зелёной, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры Московской области.
«Площадь двухэтажного деревянного дома 1912 года постройки составляла порядка 460 кв. м. Со временем снизились прочность и надёжность строительных конструкций. Было проведено расселение 15 жилых помещений. После этого строение пустовало. Затем дом включили в перечень объектов для ликвидации и провели демонтаж», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Участок освобождён от постройки и расчищен от строительного мусора.

По данным ведомства, всего на территории городского округа Балашиха выявлено 366 объектов незавершённого строительства. На сегодня снесено, достроено и приведено в соответствие 210, то есть 57% от общего количества.

Читайте также:

На месте пустыря в Мытищах открыли детский сквер

Под Волоколамском ликвидировали аварийное здание бывшей школы

В посёлке Фосфоритный снесли аварийный дом 1960-х годов постройки
#владислав гордиенко
#мособлархитектура
#дом
#ветхое жильё
#аварийное жильё
#снос
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У россиян выросли расходы на автотовары
28 октября 2024, 18:39

Фото: iStock/Oleh Bilovus

Аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» представил данные, согласно которым траты на автотовары у россиян за год увеличилась на 41%.
Отмечается, что средний чек на такие товары составил этой осенью 7,4 тыс. рублей.

«На увеличение среднего размера затрат на автотовары продолжает влиять ценовой фактор, связанный с усложнением логистических процессов, импортными поставками и недостаточным предложением при высоком спросе», — приводят «Известия» объяснения аналитиков.

А автомобилистов Кемерова предупредили о перекрытии дороги на одной из улиц города.

«На участке будут сосредоточены подготовительные работы по капитальному ремонту улицы: специалисты займутся фрезерованием асфальтного покрытия, устройством ливневой канализации и перекладкой коммуникаций», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы администрации города.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков заявил, что в России будет увеличиваться число должников по автокредитам.

Читайте также:

Подмосковные коммунальщики получили ещё более 50 единиц новой техники

Автоэксперт Кадаков предрёк рост должников по автокредитам

Стало известно, почему российские чиновники не хотят ездить на Lada Aura
#дороги
#товары
#специалисты
#рост
#автомобили
#автомобилисты
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
HR Султанова отметила скептицизм работодателей к четырехдневной рабочей неделе
28 октября 2024, 18:24

Фото: iStock/littlehenrabi

HR-специалист и карьерный консультант Зилина Султанова заявила, что в настоящее время большинство российских работодателей скептически относятся к идее внедрения четырехдневной рабочей недели.
При этом она признала, что в некоторых сферах четырехдневная рабочая неделя может быть эффективна и приемлема.

«Большинство российских работодателей скептически относятся к оплате равной полному окладу, при которой сотрудники будут работать только четыре дня. Но если мотивация измеряется в KPI, продуктивность сотрудников останется высокой, и они будут чётко выполнять его, я думаю, что четырехдневная неделя не будет проблемой. В некоторых сферах это будет приемлемо», — пояснила в беседе с «Известями» Султанова.

А аналитики сервиса hh.ru перечислили необычные вакансии, которые появились за октябрь в Кузбассе. Так, к ним они отнесли аквариумиста, которому следует чистить и продавать аквариумы, варщика косметических средств, в обязанности которого входит взвешивание, измельчение, плавление компонентов для производства, готовка косметической массы и контроль процесса, а также лакировщика.

«Последнему предстоит проводить работы по тушению пожаров и спасению людей. На должность рассматриваются кандидаты без опыта работы, но с высшим профессиональным образованием и годностью по состоянию здоровья к работе в средствах индивидуальной защиты», — приводит «Сiбдепо» комментарий аналитиков.

Ранее исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показало, что лишь 12% однозначно согласились бы на собеседование с нейросетью.

Читайте также:

Стало известно, сколько россиян согласились бы пройти собеседование с нейросетью

Россияне назвали самые перспективные подработки

Стало известно, сколько россиян сами ищут себе замену при увольнении
#работа
#вакансии
#исследование
#контроль
#неделя
#сотрудники
#рабочая неделя
#мотивация
#собеседование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москвичам раскрыли, когда зима придёт в столицу
Синоптик Шувалов предрёк зиму в Москве уже в эти выходные
28 октября 2024, 18:07

Фото: iStock/AlexImages

Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов сообщил, что зимняя погода ожидает жителей Москвы уже в эти выходные – 2-3 ноября.
По его словам, резкое похолодание в столице ожидается уже к пятнице, 1 ноября. В беседе с «Москвой 24» он отметил, что кое-где даже появятся первые сугробы высотой 3-5 см.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также подтвердил изменение температурного фона к началу ноября в Москве.

«Воздушные массы будут перемещаться уже вот из холодного региона. В четверг температура начнёт понижаться, она будет в диапазоне 6-8°С. Начиная с пятницы — в пятницу, субботу и в воскресенье —ночные температуры от 0 до -5°С, а днём — около 0°С. Погода более облачная. Сейчас иногда будет солнышко появляться. Во второй половине недели существенно понижается давление», — пояснил в беседе с RT Шувалов.

Ранее Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявлял, что погода на этой неделе будет очень неспокойной.

Читайте также:

Синоптик рассказал, когда на Москву и область обрушится снегопад

Синоптик рассказал, чем в ближайшее время погода удивит москвичей

Эколог Пукалов предупредил о возможных ливнях и ураганах в России
#погода
#температура
#похолодание
#москва
#осень
#зима
#прогноз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные коммунальщики получили ещё более 50 единиц новой техники
28 октября 2024, 18:07

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

53 новых трактора отправились в 21 муниципалитет Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Передача ключей от спецтранспорта прошла в городском округе Домодедово. Технику вручили представители Минчистоты. 53 трактора отправились в Истру, Коломну, Солнечногорск, Ступино и ещ1 17 муниципалитетов. Самый большой объем техники поступил в Красногорск и Пушкинский городской округ. «Наращивание автопарка позволит коммунальщикам быстро и качественно справлять со своими задачами зимой. Это уже не первая выдача техники муниципалитетам. В середине октября мы передали 30 ГАЗелей и 56 мини-погрузчиков, а на прошлой неделе – свыше 60 экскаваторов-погрузчиков. Нам предстоит ещё выдать ломовозы и самосвалы. Всю работу планируем завершить в начале ноября», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как отметили в ведомстве, все модели оснащены навесным оборудованием. Это позволит незамедлительно приступить к расчистке проездов, общественных пространств и дворов от снега.

Читайте также:

В 5,5 тыс. подъездов Подмосковья с начала года отремонтировали пол

Главам муниципалитетов Подмосковья изложили приоритеты зимней уборки территорий

Камеры «Безопасный регион» выявили 3,6 тыс. нарушений работы уличных фонарей
#владислав мурашов
#минчистоты
#техника
#коммунальные службы
#подмосковье
#московская область
#зима
#снег
#уборка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автоэксперт Кадаков предрёк рост должников по автокредитам
28 октября 2024, 17:56

Фото: iStock/Jinda Noipho

Главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков заявил, что в России будет увеличиваться число должников по автокредитам.
«Те покупатели, которые брали заёмные средства в последние месяцы ажиотажного спроса покажут состоятельность в обслуживании кредита только через время. Я прогнозирую, что доля необеспеченных кредитов будет расти. Впереди у нас интересные события, когда банки опять будут вынуждены забирать автомобили и реализовывать их. Закредитованность покупательской аудитории очень высокая, и обслуживать кредиты по таким ставкам очень тяжело», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кадаков.

Экономист Андрей Лобода заявил, что для недопущения просрочек по кредиту лучше всего планировать свой бюджет, откладывая ежемесячный платёж заранее на карту.

«Чтобы не допустить просрочки по автокредиту или любому другому кредиту, нужно обратиться в банк и попросить, чтобы вам за несколько дней до даты платежа по графику банк присылал смс или пуш-уведомление о том, что вам нужно не позднее такого-то числа внести платёж. Некоторые банки так поступают сами, даже без запроса от клиента», — добавил в беседе с RT Лобода.

Он отметил, что при невозможности обслуживать кредит можно договориться с банком о кредитных каникулах. Однако в этом случае понадобиться доказать, что вы попали в сложную, независящую от вас, жизненную ситуацию.

Ранее руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина заявляла, что банк при решении о выдаче ипотечного кредита не рассматривает не трудоустроенных граждан, поскольку у них нет подтверждённой платежеспособности.

Читайте также:

«Сбер» поднимет ставки по ипотеке

В Роскачестве раскрыли, каким категориям граждан откажут в ипотеке

Экономист Ведута объяснила ограничения выдачи банками кредитов россиянам
#автомобили
#банк
#бюджет
#кредиты
#платёж
#покупатели
#смс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные аграрии посеяли свыше 99 тысяч гектаров озимых культур
28 октября 2024, 17:51

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Озимые культуры высевают в конце лета до наступления холодов, чтобы они успели прорасти и укрепиться, перезимовать под снежным покровом и начать вегетацию весной. Это позволяет им созреть раньше яровых культур. Региональные фермеры засеяли озимыми культурами около 99,4 тыс. га под урожай 2025 года, что составляет 86 % от запланированного объёма, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Преобладающие озимые зерновые культуры в Московской области — пшеница, рожь и тритикале (посеяно более 81,1 тыс. га). Также высевается озимый рапс (площадью 18,3 тыс. га).

Наиболее активно озимые культуры высеваются на юге Подмосковья. Например, в городском округе Зарайск засеяно более 23 тыс. га, в Луховицах — более 13,8 тыс. га. В Серебряных Прудах засеяно более 13,5 тыс. га, а аграрии городского округа Ступино выполнили план на 95 %, засеяв 5,1 тыс. га.

Читайте также:

Урожай кукурузы на зерно в Подмосковье превысил 7,5 тыс. тонн

В сентябре в Московской области увеличился спрос на огурцы и томаты

Аграрии Подмосковья собрали свыше 1,8 тонны урожая плодово и ягодных культур
#подмосковье
#урожай
#аграрный сектор
#овощи
#минсельхозпрод мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Где в Подмосковье отметить Новый Год с детьми: топ-9 мест для новогоднего отдыха
28 октября 2024, 17:40

Фото: istockphoto / AlexRaths

В преддверии Нового года многие родители задумываются о том, как сделать этот праздник незабываемым для своих детей и устроить семейный отдых, которым насладится каждый. Московская область предлагает множество вариантов для весёлого и увлекательного празднования Нового года с детьми. «Радио 1» расскажет о лучших местах и отелях, где можно окунуться в атмосферу волшебства и подарить своим детям незабываемые впечатления.

Отели, в которых отпраздновать Новый Год


Новый год в отеле — прекрасный вариант для тех, кто хочет отдохнуть и отвлечься от предпраздничных хлопот. Гостиничные комплексы предлагают разнообразные программы, меню и развлечения, создавая атмосферу праздника и волшебства.

Фото: istockphoto / MarianVejcik

Отель Hilton Garden Inn Moscow New Riga


Отель Hilton Garden Inn Moscow New Riga, расположенный в 50 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе, предлагает незабываемый и весёлый новогодний праздник для всей семьи.

Гостей ждут захватывающее шоу «Снежная королева», танцевальные хиты кавер-группы и другие развлечения. Вечер завершится праздничным салютом и изысканным банкетом.

Для детей и взрослых подготовлена специальная новогодняя анимационная программа: ёлка для детей, мастер-классы, дискотеки и научные шоу.

Отель Les Art Resort


В отеле есть всесезонный открытый бассейн, спортивные и детские площадки, развлекательный центр для детей и подростков, ресторан со шведским столом и разнообразным меню.

В Новогоднюю программу входит приветственный фуршет, костюмированное представление, вечер живой музыки, интерактивное шоу, караоке, дискотеками, Дед Мороз и показ новогоднего мультфильма.

Отель «Русские Сезоны Курорт Пересвет»


Гостей ждут праздничный банкет, танцы до утра, зимние караоке-бары и выступления популярных исполнителей, среди которых группы «Фабрика» и «Корни».

Юные гости смогут посетить ледовое шоу с любимыми персонажами мультфильма «Холодное сердце», праздничные мероприятия и весёлую анимацию.

В рамках новогодней программы также предусмотрены семейные эстафеты, турниры, творческие мастер-классы, настольные игры, кинопоказы и многое другое.

Парки-отели, в которых отпраздновать Новый Год


Фото: istockphoto / Dariia Havriusieva

Парк-отель «Актёр-Руза»


Парк-отель «Актёр-Руза» расположен в 100 км от Москвы. В отеле можно отдохнуть от городской суеты и отметить Новый год в атмосфере советской киносказки.

31 декабря гостей отеля ждёт Новогодняя программа, в которую входят разнообразные праздничные активности, в том числе — показ фильма «Бриллиантовая рука», выступление иллюзиониста, поздравление Деда Мороза и Снегурочки.

Для детей будет организована представление и анимация.

Парк-отель «Воздвиженское»


В программу праздника в отеле «Воздвиженское» входит три этапа: празднование Нового года, новогодние и рождественские каникулы.

Для гостей будут организованы новогодний банкет, детские новогодние праздники, концерты, развлекательные программы, чтобы создать атмосферу праздника.

Концерты и развлекательные программы позволят детям и родителям отдохнуть от городской суеты и в полной мере насладиться праздником.

Парк-отель Lesnoy


Здесь гости смогут окунуться в атмосферу зимней сказки и насладиться незабываемым отдыхом в Солнечногорске.

В Новогоднюю программу отеля входят банкет, развлекательные программы, банный комплекс, всесезонный крытый бассейн, тюбинговая горка и каток.

Для детей предусмотрены детский клуб и новогодний утренник, на котором маленькие гости смогут получить подарки.

Глэмпинги для празднования Нового года


Фото: istockphoto / Ekaterina Krasnikova


Глэмпинг предлагает идеальное сочетание комфорта и близости к природе, создавая неповторимую атмосферу для празднования Нового года.

Глэмпинг «Силы ветра»


Этот вариант подходит для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и шума и отпраздновать Новый год вдали от города.

Здесь можно насладиться уединением и красотой природы в уютных скандинавских домиках.

Тут можно слепить снеговика, поиграть в настольные игры, посмотреть фильмы, покататься на коньках, снегоходах и ватрушках.

Глэмпинг «Терруар»


Глэмпинг «Терруар» — отличное место для тех, кто хочет убежать от городской суеты и провести праздник в уютной и уединённой обстановке.

Гости глэмпинга могут отдохнуть в комфортабельных домики и согреться у камина.

Никаких шумных мероприятий, только спокойный отдых в кругу семьи и детей. Можно насладиться свежим воздухом, прогулками по заснеженным тропинкам и уютными вечерами у костра в кругу родных.

Глэмпинг «Woody village»


Глэмпинг Woody Village предлагает своим гостям уютные домики, изысканное меню и развлечения для всей семьи. В программе праздника — новогодняя вечеринка, катание на санях, весёлые конкурсы и игры, а также красочный фейерверк.

Читайте также:

Где отметить Новый год в Подмосковье: топ-10 мест для новогоднего отдыха в 2025 году

На подмосковных ёлочных базарах продали 16,5 тыс новогодних деревьев

Стало известно, где россияне отметят Новый год
#подмосковье
#фейерверк
#праздник
#отдых
#поздравление
#новый год
#курорт
#дети
#год семьи
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников