«Вернутся к кормушке»: Лоза заявил, что между артистами, покинувшими Россию из-за СВО, есть разница

Фото: Юрий Лоза (РИА Новости/Валерий Мельников)
Народный артист РФ Никита Михалков сообщил, что российские фанаты уехавших за рубеж деятелей культуры поняли, что их любовь была не взаимна. Режиссер считает, что уехавшие артисты на самом деле «любили свою славу», а не поклонников.
Музыкант, певец Юрий Лоза в беседе с «Радио 1» поделился своим мнением об уехавших заграницу после начала СВО деятелях культуры.
Он добавил, что люди, наговорившие лишнего, имеют мало шансов вернуться на прежний уровень популярности.
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«Все люди разные, а артисты — тоже люди. Соответственно, и уезжали они по-разному. Кто-то по убеждениям, а кто-то просто переждать. Скажем, к Леонтьеву ни у кого нет претензий, потому что он уехал к себе в Америку и молчит. А некоторые покинули страну и начали вещать из-за бугра, считая лишь себя истинными патриотами. Причём, не особо разбираясь в политике, международной обстановке и перспективах развития современного общества», — сказал музыкант.
Он добавил, что люди, наговорившие лишнего, имеют мало шансов вернуться на прежний уровень популярности.
«А те, кто тихо отсиделись за рубежом, вполне могут опять вернуться к родной кормушке», — сообщил Юрий Лоза.
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Анастасия Бондарева