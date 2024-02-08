Лоза рассказал, как Гулькиной спастись от маленькой пенсии

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Композитор и исполнитель песен Юрий Лоза рекомендовал пожаловавшейся на маленький размер пенсии экс-солистке группы «Мираж» Наталье Гулькиной рекомендовал продолжать работать для получения большего дохода.
«Все получают маленькую пенсию! В Москве минимальный её размер составляет 16 тыс. рублей. Вот её мне и платят! Есть ещё «собянинская доплата москвича», которая составляет дополнительные 3 тыс. рублей. Но я ее не получаю, так как мне удаётся иметь прибыль с моих песен. <…> Гулькина своих песен не писала, а только пела чужие, так что и денег за них ей не полагается. 19 тыс. рублей получает — и нормально! Могу лишь посоветовать продолжать работать», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Лоза.
Ранее певец и композитор Юрий Лоза высказывал своё мнение о «Песне года», подчеркнув комичность мероприятия.
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