Лоза рассказал, как Гулькиной спастись от маленькой пенсии

Певица Дуа Липа, решившая выйти из зоны комфорта и сыграть главную роль в новом фильме «Аргайл», столкнулась с неудачей в прокате, пишет сайт TMZ. Комедийный триллер, в котором также снялись Генри Кавилл, Брайс Даллас Ховард и другие, не смог привлечь внимание зрителей.