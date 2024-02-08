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Лоза рассказал, как Гулькиной спастись от маленькой пенсии

Лоза посоветовал Гулькиной работать
08 февраля 2024, 19:31
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Композитор и исполнитель песен Юрий Лоза рекомендовал пожаловавшейся на маленький размер пенсии экс-солистке группы «Мираж» Наталье Гулькиной рекомендовал продолжать работать для получения большего дохода.

«Все получают маленькую пенсию! В Москве минимальный её размер составляет 16 тыс. рублей. Вот её мне и платят! Есть ещё «собянинская доплата москвича», которая составляет дополнительные 3 тыс. рублей. Но я ее не получаю, так как мне удаётся иметь прибыль с моих песен. <…> Гулькина своих песен не писала, а только пела чужие, так что и денег за них ей не полагается. 19 тыс. рублей получает — и нормально! Могу лишь посоветовать продолжать работать», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Лоза.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза высказывал своё мнение о «Песне года», подчеркнув комичность мероприятия.

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#мнение
#пенсия
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Музкритик Бабичев объяснил выбор Жукова в качестве жюри в «Новой Фабрике звёзд»
08 февраля 2024, 18:51

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Музыкальный критик Евгений Бабичев отметил, что солиста и лидера группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков пригласили в шоу «Новая Фабрика звёзд» для того, чтобы он помогал участникам проекта учиться писать «хиты-нетленки».
При этом, по его мнению, приглашение артиста в подобное шоу – нестандартный ход со стороны руководства проекта.

«Сказать, что выбор нестандартный — ничего не сказать. Обычно выбирают продюсера, работавшего с несколькими подобными проектами: Макс Фадеев, Виктор Дробыш, Игорь Матвиенко. У Жукова более молодая аудитория, много убойных радийных хитов. Если Жуков возьмётся за репертуар «фабрикантов», то это будет что-то молодёжное, в ногу со временем, но чтобы песни слушали через 10-15 лет», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Бабичев.

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#шоу
#выбор
#музыка
#артист
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Сергей Жуков взыскал с бара «Руки вверх» в Иркутске 1 млн руб. за нарушение авторских прав
Сергей Жуков взыскал с бара «Руки вверх» в Иркутске 1 млн руб.
08 февраля 2024, 10:52

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Сергей Жуков через суд взыскал с бара «Руки вверх» в Иркутске 1 млн рублей за использование товарного знака и заставил сменить название. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, в 2020 году певец выступал в данном заведении. Однако в 2022 году он возмутился, что иркутские рестораторы используют название его группы и нарушают его авторские права. В бар приехали представители Жукова. Там они сфотографировали все вывески и надписи с «Руки вверх», которых оказалось пять штук. Каждую оценили в 200 тысяч рублей.

После этого Жуков подал иск в Арбитражный суд Иркутской области на владельца бара ООО «ЭРВИКО» и потребовал один миллион рублей компенсации за использование его товарного знака. Суд полностью удовлетворил требования певца и обязал бар выплатить ему один миллион рублей, а также 29 тысяч, затраченные на судебные расходы. После этого бар также переименовал свое название на РВБ.

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#певец
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#компенсации
#бар
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В Ялте виллу Ротару переделают во Дворец бракосочетаний
Виллу Софии Ротару в Ялте планируют национализировать
07 февраля 2024, 14:44

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Виллу певицы Софии Ротару (настоящая фамилия Ротарь) в Ялте планируют национализировать. После соответствующей перестройки и внутренней перепланировки, в роскошном здании будет открыт Дворец бракосочетаний.
Сначала предполагалось, что после национализации бутик-отель, принадлежащий некогда популярной артистке, продадут, а вырученные деньги будут отправлены на нужды специальной военной операции, пишет телеграм-канал SHOT. Но позже по предложению сенатора от Республики Крым Сергея Цекова было решено устроить там ЗАГС. Ранее за то, чтобы лишить певицу звания почётного гражданина города проголосовали около 80% жителей Ялты.

Дорогая недвижимость украино-молдавской исполнительницы может стать первым имуществом, которое будет отторгнуто у владельца за фейки о Вооружённых силах РФ. Известно, что семья Ротарь переписала недвижимость на сына артистки и пыталась продать, но сделать этого не удалось.

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Кологривый со скандалом покинул передачу Гордона на Первом канале
04 февраля 2024, 13:35

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Актёр Никита Кологривый устроил скандал на передаче Александра Гордона «Закрытый показ».
Отмечается, что ведущий попросил звезду сериала «Слово пацана» рассказать в нескольких словах о смысле фильма Евгения Григорьева «Подельники».

Кологривый ответил тем, что кинокартина показывает сознание и быт русского человека, а также последствия в быту, которые возникают после каких-то конфликтов и от нужды.

Гордон, в свою очередь, попросил сформулировать мысль яснее. Но Кологривый заявил, что может завершить передачу в трёх словах, а также обвинил телеведущего в тоталитаризме.

Александр Гордон начал объяснять, что он является ведущим этой передачи, а если актёра что-то не устраивает, то он может покинуть студию. Никита Кологривый так и сделал.

Отмечается, что из зала доносились просьбы о том, чтобы остановить актёра, но он, извинившись, покинул студию.

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#актёр
#шоу
#телевидение
#скандал
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Ведущий Александр Гордон почувствовал себя плохо в студии Первого канала
04 февраля 2024, 12:38

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

Кинорежиссёру и телеведущему Александру Гордону стало плохо на работе. Он почувствовал сильное недомогание прямо в студии Первого канала во время подготовки к съёмке очередной передачи.
Коллеги экстренно вызвали телеведущему скорую, передаёт телеграм-канал Baza. Подъехавшие медики диагностировали у Гордона сильную аритмию. Ему сделали инъекцию сердечного препарата, после чего он отказался от госпитализации и вернулся к прерванной работе.

Во время недавнего прямого эфира очередной программы «Закрытый показ» у Гордона случился конфликт с исполнителем роли Кащея в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никитой Кологривым. Ведущий не оценил рецензию актёра, на что тот обиделся и предложил «закончить передачу в трёх словах». Александр Гордон достаточно жёстко объяснил, что это его передача и он сам будет решать, когда и что заказывать. После этого Кологривый покинул студию, бросая в адрес ведущего неодобрительные реплики.





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#медики
#режиссёр
#сериал
#программа
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В Ярославле отменили спектакль с участием Раппопорт и Серебрякова
04 февраля 2024, 09:21

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита», который должен был состояться 26 февраля на сцене КЗЦ «Миллениум» в Ярославле, отменили. Главные роли в нём исполняют Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков.
Организаторы обещают вернуть зрителям деньги за билеты, цена которых начиналась от полутора тысяч рублей, сообщает портал «76.RU». Уточняется, что причиной отмены спектакля стали многочисленные обращения общественников и жителей города. Письма с требованиями отменить спектакль с участием актёров-русофобов поступали губернатору региона, в местную думу, министерство культуры и другие инстанции.

В частности, один из активистов с возмущением написал, что считает недопустимым то, что актёры живут за границей, высказываются против проведения специальной военной операции, выражают сочувствие иноагентам, а деньги на своё безбедное существование продолжают зарабатывать в России. Отмечается, что в прошлом году этот спектакль уже был отменён в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Теперь его сняли с показа и в Ярославле.

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Стали известны подробности расставания Харламова с сестрой Анны Ковальчук
Сестра актрисы Анны Ковальчук после разрыва с Гариком Харламовым уехала в США
04 февраля 2024, 03:17

Фото: iStock/Caiaimage/Tom Merton

Расставание Гарика Харламова и сестры актрисы Анны Ковальчук окружало большое количество слухов. Теперь же стали известны некоторые детали этого события, пишет «Комсомольская правда».
Харламов признался в разрыве с Катериной Ковальчук в ходе беседы с тарологом, но не стал раскрывать подробности. Публика предполагает, что причиной разрыва стал отказ Гарика жениться. Сама Катерина по-прежнему молчит на этот счет.

Как оказалось, Ковальчук месяц назад уехала в США. В настоящее время актриса находится в Лос-Анджелесе. На днях она поздравила в соцсетях с 62-летием мать Гарика, Наталью Харламову, подчеркнув хорошие отношения с ней.

По неофициальным данным, разногласия между Ковальчук и Харламовым могли произойти из-за разных взглядов на их будущее: актрису хотела семью и детей, в то время как Харламов, не собирался жениться в третий раз. Комик открыто высказывал свое отношение к браку на кинопремьере.

Катерина Ковальчук, сестра звезды «Тайн следствия» Анны Ковальчук, прошла путь от неизвестной актрисы до звезды отечественных сериалов. Ее карьерный успех наступил после главной роли в сериале «Крепостная» в 2019 году. Знакомство с Гариком Харламовым произошло на съемочной площадке сериала «Гусар» в 2020 году. Некоторое время они жили вместе в особняке на Рублевке.

Пара держала свои отношения в тайне, но часто появлялась вместе на различных мероприятиях.

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#отношения
#счёт
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TMZ: второй фильм Дуа Липы «Аргайл» провалился в кинопрокате
04 февраля 2024, 01:40

Фото: istockphoto/LeMusique

Певица Дуа Липа, решившая выйти из зоны комфорта и сыграть главную роль в новом фильме «Аргайл», столкнулась с неудачей в прокате, пишет сайт TMZ. Комедийный триллер, в котором также снялись Генри Кавилл, Брайс Даллас Ховард и другие, не смог привлечь внимание зрителей.
«Аргайл» рассказывает о писательнице, чьи романы о тайных агентах начинают слишком точно отражать реальные события. Несмотря на блестящий актерский состав, фильм собрал всего 5.6 миллионов долларов в США за первый уикенд, а ожидаемые общие кассовые сборы по стране оцениваются в 16.5 миллионов долларов.

За рубежом ситуация не лучше, с ожидаемыми сборами в 16.9 миллионов долларов. Учитывая бюджет фильма, который составил 200 миллионов долларов, и огромные расходы на маркетинг, провал «Аргайл» становится серьезным ударом для его создателей.

Печальные результаты, вероятно, связаны с неутешительными рецензиями на фильм. На популярном сайте Rotten Tomatoes «Аргайл» собрал лишь 37% положительных рецензий, хотя зрители выставили оценку 65%.

Для Дуа Липы, чья актерская карьера только начинает набирать обороты (это была ее вторая роль), провал в кинопрокате может повлиять на ее дальнейшие перспективы в киноиндустрии. Тем не менее, она остается одной из самых популярных певиц в мире.

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#фильм
#бюджет
#расходы
#карьера
#маркетинг
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От актёра Хориняка требуют 8 млн рублей за отказ сниматься в фильме
03 февраля 2024, 13:14

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

От актёра Виктора Хориняка потребовали несколько миллионов рублей за отказ сниматься в комедии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что речь идёт о фильме «Любви не бывает», где актёру предлагали главную роль. В марте 2023 года Хориняк заключил с создателями договор и получил аванс в размере 800 тысяч рублей. В мае ему предоставили рабочий график. Однако 15 июля он не явился на примерку, а на следующий день не появился на читке.

Хориняк не предоставил никаких уважительных причин своего отсутствия, а позже отказался от съёмок. При этом аванс он вернул в полном размере.

После этого «Мотор фильм студия» подала на Хориняка в суд, потребовав выплатить восемь миллионов рублей за срыв съёмочного процесса. При этом Арбитражный суд Москвы обязал актёра выплатить лишь 178 тысяч рублей, что не понравилось киностудии, которая подала апелляцию.

Добавим, что вместо Хориняка главную роль в комедии сыграет Владимир Яглыч.

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#актёр
#фильм
#шоу-бизнес
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