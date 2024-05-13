Лоза сравнил победителя «Евровидения-2024» с нечистой силой

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Певец, композитор, поэт-песенник Юрий Лоза раскритиковал конкурс «Евровидение-2024», а также его победителя 24-летнего исполнителя Nemo из Швейцарии.
«Надо посмотреть на победителя и сказать: ребят, давайте вообще никогда не будем даже пытаться туда поехать, с этими соревноваться бесполезно. Посмотрел на победителя — с ними нельзя соревноваться, потому что нечистую силу не победить! Святой водой и молитвой разве что — больше нам с ней нечем бороться», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Лоза.
Ранее представитель Швейцарии Nemo с композицией The Code победил в финале 68-го музыкального конкурса «Евровидение-2024», который прошел в субботу 11 мая в шведском Мальме. Трансляция мероприятия велась на официальном YouTube-канале конкурса.
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