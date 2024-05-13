Лоза сравнил победителя «Евровидения-2024» с нечистой силой

Игорь Трунов, адвокат бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, объявил о подаче иска на сумму 100 миллионов рублей против телеведущего Андрея Малахова и телеканала «Россия 1» по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации, пишет Ura.ru.