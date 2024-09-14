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IRNA: Иран запустил на орбиту исследовательский спутник Chamran-1

14 сентября 2024, 16:04
Фото: istockphoto/aapsky

Фото: istockphoto/aapsky

Иранский исследовательский спутник Chamran-1 успешно запущен на околоземную орбиту высотой 550 километров. Техника, которой снабжён космический аппарат, уже передала на Землю первые сигналы.


Об этом сообщило иранское государственное информационное агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооружённых сил Ирана). Спутник массой около 60 килограммов вывела на орбиту ракета-носитель Qaem-100, разработанная специалистами по аэрокосмической технике в составе КСИР. Запуск был произведён утром 14 сентября.

Основной задачей аппарата Chamran-1 заявлено тестирование технических и программных систем, а также отработка орбитального маневрирования. В публикации подчёркивается, что Иран продолжает успешно развивать свою космическую программу, несмотря на жесточайшее санкционное давление на исламскую республику со стороны западных стран.

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#ракета
#иран
#санкции
Рябков допустил прекращение поставок стратегических материалов в США
Рядков: РФ не будет рубить с плеча в вопросе поставок титана и урана в США
14 сентября 2024, 16:23

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Россия не исключается ограничения импорта урана, титана и никеля в США, однако не собирается рубить с плеча и тщательно проанализирует последствия таких мер. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с прессой.
Он указал на то, что экономические контрмеры в ответ на санкции могут быть разными. Однако сигналом является уже то, что тема вышла в публичное пространство. В настоящее время Москва взвешивает все плюсы и минусы такого решения, тщательно анализирует ситуацию, поскольку в этом вопросе нельзя рубить с плеча.

Рябков добавил, что президент России Владимир Путин и правительства страны не станут поддаваться эмоциям и принимать необдуманные решения, за которыми последуют тяжёлые последствия. Однако нельзя исключать того, что жёсткие меры могут быть приняты.

В заключение замглавы МИД отметил колоссальный размах экономической агрессии Запада в отношении России. В связи с этим и жестокость реакции Москвы будет максимальна.

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«Самый опасный шаг»: в США призвали думать о последствиях действий в отношении России
WaS: разрешение бить дальнобойным оружием вглубь РФ грозит третьей мировой
14 сентября 2024, 15:38

Фото: iStock/bpawesome

Возможное разрешение ударять западным дальнобойным оружием по целям на территории России приведёт к глобальной войне. Об этом заявил бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
Отмечается, что это самый опасный шаг для США и стран НАТО, который непременно приведёт к началу третьей мировой войны.

По словам Брайена, США пока думают о снятии запрета на удары вглубь России, поскольку Украина может потерпеть крах в конфликте ещё до проведения президентских выборов в Штатах. Если это случится, то команде нынешнего президента Джо Байдена и вице-президенту, кандидату в главы государства Камале Харрис придётся объяснять всему миру, почему они до последнего продолжали поддерживать Киев, а не попытались завершить конфликт путём мирных переговоров.

Автор статьи в заключение отметил, что президент Украины Владимир Зеленский всеми способами пытается втянуть НАТО в конфликт, а США, тем временем, по совершенно неясной причине подыгрывают ему в этом. Вместо того, чтобы восстановить контакты с Россией, Вашингтон идёт на огромный риск, совершенно не представляя, чем всё это закончится.

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#нато
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Более 30 британцев заинтересовались переездом в Россию после указа Путина
В Британии 34 человека заинтересовались переездом в Россию после указа Путина
14 сентября 2024, 15:12

Фото: iStock/macky_ch

Более 30 жителей Великобритании заинтересовались переездом в Россию после выхода нового указа российского президента Владимира Путина о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности. Об этом пресс-служба посольства России в Лондоне сообщила РИА Новости.
Отмечается, что за период с 19 августа по сегодняшний день посольство России в Великобритании и генконсульство РФ в Эдинбурге суммарно получили 34 обращения иностранных граждан с просьбой разъяснить детали получения разрешения на временное проживание на российской территории в соответствии с вышеупомянутым указом Путина.

В основном речь идёт о гражданах Великобритании, отметили в пресс-службе.

19 августа Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Так, прибывшие в страну иностранцы, которые не принимают политику своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским языком. Также Путин поручил МИД РФ подготовить перечень государств, навязывающих противоречащие российским неолиберальные ценности.

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Во Франции испугались слов Путина о последствиях ударов дальнобойным оружием
Le Monde: во Франции услышали предупреждение Путина об ударах по РФ
14 сентября 2024, 15:11

Фото: iStock/SimonLukas

Французские чиновники прислушались к словам президента России Владимира Путина о неминуемой эскалации конфликта в случае снятия запрета на удары ВСУ дальнобойным оружием и хотят избежать развязывания третьей мировой войны. Об этом сообщает местная газета Le Monde.
Один из представителей власти во Франции заявил, что после этих слов российского лидера, следует сделать всё возможное, чтобы избежать новой мировой войны. Он призвал не игнорировать заявление Путина и не исключать возможность того, что ВС РФ могут значительно расширить масштабны боевых действий.

При этом подчеркнём, что на фоне постоянного обсуждения западными политиками возможности использования ВСУ дальнобойного оружия для ударов по России Франция продолжает хранить молчание по этому вопросу на официальном уровне.

Газета пишет, что эта тема могла обсуждаться во время встречи президента Франции Эмманюэля Макрона с лидером Украины Владимиром Зеленским. Однако в Елисейском дворце не дали подтверждения этих догадок.

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#оружие
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В Германии призвали создать контактную группу по Украине
Депутат ФРГ Мютцених предложил создать контактную группу по Украине
14 сентября 2024, 14:13

Фото: iStock/photosvit

Глава партии Социал-демократической партии в Бундестаге Рольф Мютцених предложил создать так называемую «контактную группу» по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом политик сообщил в интервью Rheinische Post.
Он подчеркнул, что настал момент, когда западные союзники должны инициировать создание контактной группы для начала переговорного процесса.

Также Мютцених предложил свою кандидатуру в качестве посредника.

Ранее экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель генерал Эрих Вад сделал важное заявление о будущем Европы. Он озвучил одно условие для начала ядерной войны на европейском континенте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#политика
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«Мало не покажется»: В ГД отреагировали на разрешение Запада бить вглубь России
Рябков: Реакция России на разрешение Киеву бить по её территории будет жёсткой
14 сентября 2024, 13:57

Фото: сайт Кремля

Россия будет соответствующим образом реагировать на снятие Штатами и Британией запрета на использование Киевом дальнобойных западных ракет для ударов по объектам в глубине российской территории.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, политики в Вашингтоне и Лондоне недооценивают опасность той игры, которую продолжают вести вопреки здравому смыслу.

«Мы будем реагировать так, чтобы им мало не показалось», — сказал дипломат, прибегнув к народной присказке.

Заместитель главы российского МИД подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин полно и ясно выразил позицию Москвы по этому вопросу, как и неизбежность ответа на возникающую внешнюю угрозу безопасности страны и её граждан. Решение принято, индульгенции киевским властям выписаны, но Россия готова, а жёсткий ответ не заставит себя долго ждать, подчеркнул Рябков.

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#рф
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«Сожалею»: Столтенберг расстроился из-за недостаточной помощи НАТО Киеву до 2022 года
Столтенберг сожалеет о недостаточной помощи НАТО Украине до 2022 года
14 сентября 2024, 12:45

Фото: iStock/Michele Ursi

Генсек НАТО Йенс Столтенберг расстроился из-за того, что страны блока оказывали недостаточно военной помощи Украине до 2022 года. Его слова передаёт агентство Reuters.
Он сожалеет, что НАТО и союзники альянса не сделали больше для укрепления Украины до начала конфликта.

По словам Столтенберга, тогда объёмы военных поставок и подготовки бойцов ВСУ носили ограниченный характер. К тому же, до 2022 года не рассматривалась необходимость вступления Украины в НАТО. При этом планировалось проводить переговоры с Россией для обсуждения безопасности в регионе.

Ранее украинский боец Виталий, отбывающий наказание в российской тюрьме, рассказал, что НАТО и Евросоюз в течение восьми лет готовили Украину к конфликту с Россией. Они, по его словам, поставляли вооружение, обучали военных и идеологически настраивали Киев против Москвы.

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#поставки
#конфликт
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CNN: В итальянских городах появились щиты с призывами к миру с Россией
14 сентября 2024, 12:29

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

На улицах крупных итальянских городов появились плакаты и рекламные щиты, надписи на которых призывают к миру с Россией. Антивоенные билборды были замечены в Римме, Вероне, Парме, Пизе, Модене и других городах.
Плакат в цветах российского и итальянского флагов можно увидеть на площади Джузеппе Мадзини в Риме, сообщает CNN. Лозунг на нём гласит: «Россия нам не враг!». Надпись на другом плакате призывает прекратить тратить деньги на оружие для Украины и Израиля. «Мы хотим мира. Мы отвергаем войну», — написали активисты.

Уточняется, что инициатива, призванная показать солидарность российскому народу на фоне случаев дискриминации культуры и враждебной антироссийской кампании западных СМИ, принадлежит общественным группам борцов за мир, которые не представляют никакую партию или политическую силу.

Активисты организовали сбор средств на аренду билбордов, и призывы к миру с Россией появились в городах по всей Италии, несмотря на протесты и даже акции вандализма со стороны украинской диаспоры. Один из организаторов кампании Пальмарино Дзоккателли рассказал, что её подхватили и в России, где появились плакаты с надписями «Италия нам не враг!», а с Донецком был даже устроен телемост.

Сторонники мира начали получать угрозы, украинское телевидение призвало соотечественников в Италии уничтожать плакаты.

«Наша свобода слова в действии», — саркастически улыбнулся Дзокателли.

Он убеждён, что большинство его соотечественников без предубеждения относятся к русским, а стремление жить в мире свойственно любому нормальному человеку.

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Рябков: Россия знает, что Запад уже принял решения по ударам вглубь страны
14 сентября 2024, 12:26

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Москва в курсе, что Запад уже принял окончательное решение по ударам вглубь территории России и передал соответствующие сигналы Украине. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рядков в рамках седьмого Медиасаммита БРИКС.
Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин уже предельно чётко высказался по данному вопросу. В Москве понимают, что решения было приняты какое-то время назад, поэтому сигналы Киеву уже переданы.

Также, по словам Рябкова, российская сторона ответит на возможное снятие запрета на удары по РФ дальнобойным оружием так, чтобы им (США и Великобритании) «мало не показалось».

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#мид рф
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#конфликт
#владимир путин
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