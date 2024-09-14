IRNA: Иран запустил на орбиту исследовательский спутник Chamran-1

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Иранский исследовательский спутник Chamran-1 успешно запущен на околоземную орбиту высотой 550 километров. Техника, которой снабжён космический аппарат, уже передала на Землю первые сигналы.
Об этом сообщило иранское государственное информационное агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооружённых сил Ирана). Спутник массой около 60 килограммов вывела на орбиту ракета-носитель Qaem-100, разработанная специалистами по аэрокосмической технике в составе КСИР. Запуск был произведён утром 14 сентября.
Основной задачей аппарата Chamran-1 заявлено тестирование технических и программных систем, а также отработка орбитального маневрирования. В публикации подчёркивается, что Иран продолжает успешно развивать свою космическую программу, несмотря на жесточайшее санкционное давление на исламскую республику со стороны западных стран.
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