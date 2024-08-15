Вернувшиеся домой разведчики Дульцевы рассказали о своем аресте в Словении

Фото: сайт Кремля
Российские разведчики Анна и Артем Дульцевы, вернувшиеся в Россию в ходе обмена заключенными, рассказали подробности о своем аресте в беседе с «Российской газетой».
«Ворвались с двух сторон: одна группа в дверь, вторая — разбила стекло и проникла в квартиру. Это был серьезный силовой захват. Может, они надеялись, что застанут нас за каким-то серьезным делом, возьмут с поличным. Возможно, думали, что мы ведем какой-то сеанс. Ничего такого. Я работал за компьютером», — рассказал Артем.
Анна, в свою очередь, отметила, что решение об их аресте приняли не только спецслужбы, но и политическое руководство страны. Супруги добавили, что не сомневались в том, что на родине делается все возможное, чтобы вернуть семью в Россию в полном составе.
1 августа состоялся масштабный обмен заключенными. Восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были бизнесмен Владислав Клюшин, разведчик Вадим Красиков, Артем и Анна Дульцевы, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.
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Элина Позднякова