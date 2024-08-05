Под прикрытием: в США рассказали о жизни обменянных супругов Дульцевых

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Супруги Анна и Артём Дульцевы, обменянные Россией в ходе масштабного обмена заключёнными с США, жили в Словении под именами аргентинцев и занимались арт-бизнесом для прикрытия. Об этом пишет газета The New York Times.
Отмечается, что Анна проживала в стране под именем Мария Роза Майер Муньос и работала в качестве предпринимателя в арт-бизнесе. У неё была своя художественная галерея под названием «5’14». А её супруг Артём числился как Людвиг Гиш, работающий в IT-сфере. Он был главой высокотехнологичного стартапа DSM&IT. Они прибыли в Словению в 2017 году, однако начали заниматься разведкой только после начала конфликта на Украине.
Их 12-летняя дочь Софи и 9-летний сын Даня учились в Международной британской школе, за которую родители ежегодно платили более 10 тысяч долларов.
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Анастасия Чинкова