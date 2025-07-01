Вершину Эйфелевой башни закрыли из-за аномальной жары
Bloomberg: Вершину Эйфелевой башни закрыли на два дня из-за аномальной жары
Вершина Эйфелевой башни закрыта для посещения туристов на несколько дней. Об этом пишет Bloomberg.
Решение было принято в связи с аномальной жарой. Достопримечательность будет закрыта 1 и 2 июля — в эти дни, согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха может подняться до +41°С.
В Испании в ближайшие дни столбики термометров могут достичь +43°С. Аналогичный показатель ожидают в португальском городе Беже, где в воскресенье, 29 июня, были зафиксированы рекордные +46,6°С. Экстремальная жара также охватила Германию и Италию.
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