В Армении обвинили Макрона в поддержке создания диктатуры в стране
Депутат Сагателян: Эммануэль Макрон способствует установлению диктатуры в Армении
Слова поддержки, высказанные французским президентом Эммануэлем Макроном премьеру Николу Пашиняну, способствуют установлению диктатуры в стране. Такое мнение выразил депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян.
«Уважаемый президент Эммануэль Макрон, ваша «поддержка» Никола Пашиняна фактически способствует не демократии, а установлению диктатуры в Армении и появлению нового диктатора в регионе», — отметил он в соцсетях.
Со слов депутата, за последние годы, когда высокопоставленные чиновники Евросоюза и сам лидер Франции хвалили Армению за так называемые «смелые шаги», это приводило к катастрофе для жителей страны. Сагателян уточнил, что свидетельством этого стало, в частности, изгнание армян из Карабаха.
«Нет необходимости наносить удар по армяно-французской дружбе и легитимизировать установление диктатуры в Армении под видом демократии», — добавил депутат.