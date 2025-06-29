«Операция неожиданное появление в Париже»: Елена Перминова удивила молодого возлюбленного

29 июня 2025, 16:40

Елена Перминова неожиданно для Тараса Романова прилетела в Париж

Тарас Романов и Лена Перминова (Фото: Телеграм @lenaperminova_official)

Модель Елена Перминова прилетела из РФ во Францию и отправилась прямиком к манекенщику Тарасу Романову — так она решила удивить своего романтического партнера.





На видео, которым Перминова поделилась в своём Телеграм-канале вернувшийся в гостиничный номер после прогулки Романов открыл дверь и увидел там Елену, которая сразу же начала обнимать возлюбленного. При этом, по словам Перминовой, ее романтический партнер отреагировал как человек, увидевший привидение, ведь он совсем не ожидал обнаружить в номере возлюбленную.





«Эти эмоции стоили каждой минуты! Операция «Неожиданное Появление в Париже» прошла успешно! Тарас был в шоке! Думаю, что я заслужила медаль за лучшую конспирацию, потому что для него я была далеко в Подмосковье, собирая грибы. Свою легенду я продуманно подкрепляла своими архивными фото с грибАлки», — откровенничала Лена с поклонниками.