Симоньян раскрыла заговор Украины и Запада
Симоньян: Украина и Запад пытаются устроить в России бунт
Коллапс в аэропортах юга России и нападения дронов на Сириус – особая тактика Запада и Киева. Её детали раскрыла главный редактор RT.
«Тактика заключается в том, чтобы отвлечь людей, которые нейтрально относятся к происходящему, от поддержки детей Донбасса. Они пытаются расшатать их взгляды, чтобы они стали политизированы в другом направлении. Цель — сделать так, чтобы возможность поехать на море стала для них важнее, чем будущее страны, которое напрямую связано с исходом специальной военной операции. […] Они стремятся к тому, чтобы мы сами себя победили и в итоге потерпели поражение», — отметила главред RT Маргарита Симоньян.
По её словам, таким образом противник надеется вызвать массовое недовольство россиян по отношению к действиям властей. Она рассказала, что во время атаки на Сириус её дети находились внутри и им пришлось провести ночь в коридоре вместе со сверстниками.