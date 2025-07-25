Книга Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» появится в продаже 31 июля
Книга Симоньян поступит в продажу 31 июля
Роман главного редактора RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» появится в книжных магазинах 31 июля. Об этом сообщает RT со ссылкой на издательство АСТ.
Ранее сообщалось, что предзаказ на роман Симоньян можно было предзаказ.
«Только за первую неделю после анонса о выходе новинки возможностью оформить предзаказ воспользовались почти 10 000 человек. Стартовый тираж «В начале было Слово — в конце будет Цифра» — 45 000 экземпляров», — заявили в издательстве.В романе Симоньян пишет о том, что будет с человечеством через 60 лет, и каким станет конец света. Отмечается, что книга написана в соответствии с библейскими пророчествами.
«Жанр мне сложно определить. Это и утопия, и антиутопия, и приключения, и фантастика, и немного мелодрамы, куда без неё. Вот вы прочитайте — и определите», — поясняла автор.
Все средства, вырученные от продаж романа Симоньян, будут направлены на помощь людям.