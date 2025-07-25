Книга Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» появится в продаже 31 июля

25 июля 2025, 11:12

Книга Симоньян поступит в продажу 31 июля

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Роман главного редактора RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» появится в книжных магазинах 31 июля. Об этом сообщает RT со ссылкой на издательство АСТ.





Ранее сообщалось, что предзаказ на роман Симоньян можно было предзаказ.





«Только за первую неделю после анонса о выходе новинки возможностью оформить предзаказ воспользовались почти 10 000 человек. Стартовый тираж «В начале было Слово — в конце будет Цифра» — 45 000 экземпляров», — заявили в издательстве.

​Фото: Telegram @margaritasimonyan



«Жанр мне сложно определить. Это и утопия, и антиутопия, и приключения, и фантастика, и немного мелодрамы, куда без неё. Вот вы прочитайте — и определите», — поясняла автор.