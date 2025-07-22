Маргарита Симоньян призналась, что каждую ночь видит сон со здоровым Кеосаяном
Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале призналась, что каждую ночь видит в сон, в котором ее муж Тигран Кеосаян здоров. Шоумен уже семь месяцев находится в коме.
В своем блоге журналистка ответила поклоннице, которая рассказала ей о сне. Пользовательница Сети поделилась, что видела живого и здорового Кеосаяна, полного сил. Он вел какую-то программу. По словам женщины, сон был очень реалистичный.
Симоньян ответила, что понимает поклонницу, поскольку сама часто видит такие сны.
«Я каждую ночь вижу такой сон. Потом просыпаюсь и не хочу верить, что проснулась», — заявила главред RT.
Напомним, Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому в декабре прошлого года. Его жена, Маргарита Симоньян, неоднократно признавалась, что ситуация с мужем очень изменила ее.