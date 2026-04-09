Весеннее половодье в Новосибирской области пройдет в две волны

09 апреля 2026, 15:02

Весеннее половодье в Новосибирской области пройдет в два этапа, а степень экстремальности паводков можно будет оценить в середине июня. Об этом рассказали синоптики «Западно-Сибирского УГМС».





По словам экспертов, прохождение половодья в две волны является нормальным явлением для региона. Отмечается, что первый этап ожидается в середине мая, а второй — в начале июня.





«Первая волна, обусловленная таянием снега на равнинной части, вскрытием рек и формированием наибольшей водности, высокими подъемами уровней воды и второй волной, связанной с подъемами уровней воды на р. Обь в результате таяния снега в высокогорной части Республики Алтай», — сообщили в УГМС в разговоре с Om1 Новосибирск.