Весеннее половодье в Новосибирской области пройдет в две волны
Весеннее половодье в Новосибирской области пройдет в два этапа, а степень экстремальности паводков можно будет оценить в середине июня. Об этом рассказали синоптики «Западно-Сибирского УГМС».
По словам экспертов, прохождение половодья в две волны является нормальным явлением для региона. Отмечается, что первый этап ожидается в середине мая, а второй — в начале июня.
«Первая волна, обусловленная таянием снега на равнинной части, вскрытием рек и формированием наибольшей водности, высокими подъемами уровней воды и второй волной, связанной с подъемами уровней воды на р. Обь в результате таяния снега в высокогорной части Республики Алтай», — сообщили в УГМС в разговоре с Om1 Новосибирск.
Отмечается, что интенсивность паводков можно будет оценить во второй половине июня, когда пройдут обе волны.