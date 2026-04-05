Паводок повредил 30 мостов в Чечне

05 апреля 2026, 10:21

МЧС: 30 мостов остаются поврежденными в Чечне после паводков

В Чечне после паводков остаются поврежденными 30 мостов — половина автомобильных и столько же пешеходных. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.





В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы и работа комиссий по оценке ущерба. Также принимаются меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

«В Чеченской Республике вода сошла, подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет, остаются поврежденными 30 мостов», — передает ведомство.