Весенний Новый год: традиции праздника Навруз и где в России его отмечают

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Многие страны мира готовятся к встрече «Весеннего нового года». Что символизируют это событие, какие у него традиции и что принято делать в торжество, расскажет редакция «Радио 1».
Праздник Навруз в 2024 году
Праздник Навруз отмечается в день весеннего равноденствия. Именно эта дата знаменует наступление Нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.
Что символизирует Навруз
Предки считали, что в этот день происходит возрождение жизни, так как приходит настоящая весна, и природа начинает пробуждаться после зимы. Первые упоминания об этом торжестве встречаются в источниках I тысячелетия до нашей эры.
Где отмечают праздник Навруз
Откуда произошло название праздника Навруз
Необычное название торжества Навруз происходит от слов персидского происхождения: «новый» и «день». Правильным названием также считается «Наурыз», однако в России и в Таджикистане чаще встречается именно первое произношение.
Как встретить Навруз Байрам
Праздник принято встречать в большой компании, к столу даже приглашаются малознакомые люди. В Иране торжество длится две недели. На торжество принято готовить блюда из овощей, фруктов и рыбы. Традиции имеют некоторые различия в зависимости от страны, однако есть общие обычаи, которые соблюдают все причастные к празднику.
Накануне торжества в доме принято наводить порядок и делать ремонт. К Наврузу все близкие стараются собраться в одном месте. Перед самим праздником проходят широкие народные гуляния. Если в гости приходят дети, им принято дарить сладости.
Почему на Навруз красят яйца
На Навруз в некоторых странах принято красить яйца, однако эта традиция не имеет ничего общего с христианским праздником Пасхи. В Тегеране, например, делают яйца из картона, а затем раскрашивают их разными цветами. Также существуют состязания по битью яиц. Поврежденное яйцо считается неудачным знаком на предстоящий год.
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Анастасия Хохлова