Константинов день 19 марта: как привлечь финансовое благополучие и сохранить здоровье, народные приметы

Фото: iStock/Leonid Ikan
В народном календаре 19 марта отмечается Константинов день. Другое его имя — «Константиновы круги». Оно связано с ритуалом, который заключался в том, чтобы обойти по кругу колодцы и утрамбовать снег. Это делалось с практической целью — чтобы в источник не попала грязная талая вода и никто не заболел.
В этот день православные христиане чтят память святых равноапостольных Константина и его мать Елену. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/sedmak
Святой император Константин Великий (306–337), получивший от Церкви именование «равноапостольный», был сыном цезаря Констанция Хлора, правившего Галлией и Британией. Его мать, святая царица Елена, была христианкой.
После смерти Констанция Хлора Константин был провозглашен императором Галлии и Британии в 306 году. Его первым делом было провозглашение свободы исповедания христианской веры. Противники — Максимиан Галерий на Востоке и Максентий на Западе — ненавидели его, но Константин разбил их в ряде войн.
В 313 году он издал Миланский эдикт о веротерпимости, распространив его в 323 году на всю Римскую империю. После трехсот лет гонений христиане смогли открыто исповедовать свою веру.
Император перенес столицу империи на восток, в Византию, переименовав ее в Константинополь, считая, что только христианство может объединить империю. Он поддерживал Церковь, возвращал из ссылки исповедников, строил церкви и заботился о духовенстве.
Константин желал найти Животворящий Крест, на котором был распят Господь Иисус Христос. Он направил в Иерусалим свою мать — святую царицу Елену, дав ей полномочия и средства.
В 326 году Животворящий Крест был найден. Царица Елена очистила места, связанные с земной жизнью Господа, от язычества, построила христианские церкви и подарила часть Креста императору. Она также устроила трапезы для бедных и скончалась в 327 году. За свои заслуги она именуется равноапостольной.
Император Константин крестился в конце жизни и умер в 337 году в день Пятидесятницы. Он был похоронен в заранее приготовленной гробнице в церкви Святых апостолов.
Фото: iStock/Andrey Nikitin
Фото: iStock/Andrey Nikitin
Утром Константинова дня принято умываться водой из колодца. В этот день вода обладает особой силой, которая приносит здоровье и красоту.
19 марта можно окропить дом водой из колодца. Это действие защитит жилище от злых духов и принесет в него благополучие.
По традиции на Константиновы круги в колодец бросали монеты, чтобы привлечь в жизнь деньги и благополучие.
В этот день было принято проводить банные процедуры, чтобы очистить тело и душу от недугов и печалей. После купания воду выливали под старое дерево.
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История праздника
Фото: iStock/sedmak
Святой император Константин Великий (306–337), получивший от Церкви именование «равноапостольный», был сыном цезаря Констанция Хлора, правившего Галлией и Британией. Его мать, святая царица Елена, была христианкой.
После смерти Констанция Хлора Константин был провозглашен императором Галлии и Британии в 306 году. Его первым делом было провозглашение свободы исповедания христианской веры. Противники — Максимиан Галерий на Востоке и Максентий на Западе — ненавидели его, но Константин разбил их в ряде войн.
В 313 году он издал Миланский эдикт о веротерпимости, распространив его в 323 году на всю Римскую империю. После трехсот лет гонений христиане смогли открыто исповедовать свою веру.
Император перенес столицу империи на восток, в Византию, переименовав ее в Константинополь, считая, что только христианство может объединить империю. Он поддерживал Церковь, возвращал из ссылки исповедников, строил церкви и заботился о духовенстве.
Константин желал найти Животворящий Крест, на котором был распят Господь Иисус Христос. Он направил в Иерусалим свою мать — святую царицу Елену, дав ей полномочия и средства.
В 326 году Животворящий Крест был найден. Царица Елена очистила места, связанные с земной жизнью Господа, от язычества, построила христианские церкви и подарила часть Креста императору. Она также устроила трапезы для бедных и скончалась в 327 году. За свои заслуги она именуется равноапостольной.
Император Константин крестился в конце жизни и умер в 337 году в день Пятидесятницы. Он был похоронен в заранее приготовленной гробнице в церкви Святых апостолов.
Приметы дня
Фото: iStock/Andrey Nikitin
- Если 19 марта мороз, то будет ещё сорок утренних заморозков.
- Лед тонет в реках – год будет тяжелым, неурожайным и несчастливым.
- Быстро плывущие по небу облака — к оттепели.
- Дятел стучит. Если в этот день слышен стук дятла, ожидается поздняя весна.
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Что можно делать 19 марта
Фото: iStock/Andrey Nikitin
Утром Константинова дня принято умываться водой из колодца. В этот день вода обладает особой силой, которая приносит здоровье и красоту.
19 марта можно окропить дом водой из колодца. Это действие защитит жилище от злых духов и принесет в него благополучие.
По традиции на Константиновы круги в колодец бросали монеты, чтобы привлечь в жизнь деньги и благополучие.
В этот день было принято проводить банные процедуры, чтобы очистить тело и душу от недугов и печалей. После купания воду выливали под старое дерево.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит распускать слухи, поскольку все негативные высказывания могут обернуться против того, кто их озвучивает.
- Не принято в этот день начинать новые дела. Вся новая работа обречена на неудачу.
- На Константиновы круги лучше не стричь волосы и ногти. Это может привести к потере удачи и финансового благополучия.
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