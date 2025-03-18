Константинов день 19 марта: как привлечь финансовое благополучие и сохранить здоровье, народные приметы

В народном календаре 19 марта отмечается Константинов день. Другое его имя — «Константиновы круги». Оно связано с ритуалом, который заключался в том, чтобы обойти по кругу колодцы и утрамбовать снег. Это делалось с практической целью — чтобы в источник не попала грязная талая вода и никто не заболел.