Павлов день 20 марта: как привлечь благополучие и не провести жизнь в нищете, народные приметы

Фото: iStock/Carlos Rodriguez
В народном календаре 20 марта отмечается Павлов или Павел Капельник. Это наименование возникло из-за того, что в этот день весна полностью вступала в свои права.
Православные христиане сегодня чтят память святых сразу двух святых — преподобного Павла Препростого и святителя Павла Исповедника, епископа Прусиадского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov
Преподобный Павел Препростый, живший в IV веке, получил своё прозвище за свою искренность и доброту. Он был женат, но, узнав о неверности своей супруги, оставил её и ушёл в пустыню, где встретился с преподобным Антонием Великим. Павлу было уже шестьдесят лет, и святой Антоний сначала не хотел принимать его, но Павел был твёрд в своём решении остаться.
Антоний испытывал его веру и смирение, заставляя его работать, поститься, не спать по ночам, петь псалмы и кланяться земле. Наконец, Антоний разрешил Павлу поселиться в отдельной келье. За долгие годы подвижничества Господь даровал Павлу дар предвидения и способность изгонять бесов. Антоний привёл к Павлу юношу, одержимого бесами, и сказал: «Великие в вере могут изгонять только малых бесов, а смиренные, как Павел Препростый, имеют власть над князьями бесовскими».
Святитель Павел, архиепископ Константинопольский, был избран на патриаршую кафедру после смерти патриарха Александра в 340 году, когда вновь вспыхнула арианская ересь. Большинство православных членов собора поддержало его избрание, несмотря на противодействие ариан. Император Констанций, арианин, изгнал Павла из столицы, назначив вместо него арианина Евсевия Никомидийского.
Павел нашел убежище в Риме вместе с другими изгнанными епископами. После смерти Евсевия святитель Павел вернулся в Константинополь, но Констанций снова изгнал его. Новый император Констант вернул Павла на патриарший престол, но вскоре сам был убит во время дворцового переворота. А Павел снова был сослан в Армению, где принял мученическую смерть в 350 году от рук ариан. Когда патриарх совершал Божественную литургию в храме Кукуза, ариане ворвались и задушили святого его святительским омофором.
В 381 году святой Феодосий Великий перенес мощи Павла в Константинополь, а в 1326 году мощи исповедника из Кукуза были перенесены в Венецию.
Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov
Фото: iStock/Ojimorena
20 марта принято обращаться к иконе Божией Матери «Споручница грешных» с молитвой об избавлении от искушения совершить грех или совершить поступок, который может быть осуждён.
В день Павла Капельника рекомендуется провести генеральную уборку в доме. Хозяйки избавлялись от всего лишнего, накопленного за зиму, выбрасывая или отдавая нуждающимся старые вещи.
Чтобы в доме царило благополучие, необходимо позаботиться о пернатых гостях, которые вернулись с зимовки. Для этого можно оставить крошки хлеба и зерно во дворе, на улице или же положить их в специальные кормушки для птиц.
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История праздника
Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov
Преподобный Павел Препростый, живший в IV веке, получил своё прозвище за свою искренность и доброту. Он был женат, но, узнав о неверности своей супруги, оставил её и ушёл в пустыню, где встретился с преподобным Антонием Великим. Павлу было уже шестьдесят лет, и святой Антоний сначала не хотел принимать его, но Павел был твёрд в своём решении остаться.
Антоний испытывал его веру и смирение, заставляя его работать, поститься, не спать по ночам, петь псалмы и кланяться земле. Наконец, Антоний разрешил Павлу поселиться в отдельной келье. За долгие годы подвижничества Господь даровал Павлу дар предвидения и способность изгонять бесов. Антоний привёл к Павлу юношу, одержимого бесами, и сказал: «Великие в вере могут изгонять только малых бесов, а смиренные, как Павел Препростый, имеют власть над князьями бесовскими».
Святитель Павел, архиепископ Константинопольский, был избран на патриаршую кафедру после смерти патриарха Александра в 340 году, когда вновь вспыхнула арианская ересь. Большинство православных членов собора поддержало его избрание, несмотря на противодействие ариан. Император Констанций, арианин, изгнал Павла из столицы, назначив вместо него арианина Евсевия Никомидийского.
Павел нашел убежище в Риме вместе с другими изгнанными епископами. После смерти Евсевия святитель Павел вернулся в Константинополь, но Констанций снова изгнал его. Новый император Констант вернул Павла на патриарший престол, но вскоре сам был убит во время дворцового переворота. А Павел снова был сослан в Армению, где принял мученическую смерть в 350 году от рук ариан. Когда патриарх совершал Божественную литургию в храме Кукуза, ариане ворвались и задушили святого его святительским омофором.
В 381 году святой Феодосий Великий перенес мощи Павла в Константинополь, а в 1326 году мощи исповедника из Кукуза были перенесены в Венецию.
Приметы дня
Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov
- Небо окрасилось в ярко-синий цвет — это предвестник скорого наступления тепла.
- Теплый вечер и звонкая капель сулят жаркое лето.
- Холодно и с крыш не капает — лето будет с грозами.
- Если к 20 марта вернулись все перелётные птицы, то уродится много хлеба.
Что можно делать 20 марта
Фото: iStock/Ojimorena
20 марта принято обращаться к иконе Божией Матери «Споручница грешных» с молитвой об избавлении от искушения совершить грех или совершить поступок, который может быть осуждён.
В день Павла Капельника рекомендуется провести генеральную уборку в доме. Хозяйки избавлялись от всего лишнего, накопленного за зиму, выбрасывая или отдавая нуждающимся старые вещи.
Чтобы в доме царило благополучие, необходимо позаботиться о пернатых гостях, которые вернулись с зимовки. Для этого можно оставить крошки хлеба и зерно во дворе, на улице или же положить их в специальные кормушки для птиц.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит 20 марта бездельничать, чтобы потом не оказаться в нищете.
- Женщинам, занимающимся домашним хозяйством, не рекомендуется заниматься пересадкой цветов и другими видами работ в саду. Существует вероятность, что растения не смогут адаптироваться к новым условиям.
- Не выбрасывайте вчерашнюю пищу, а то останетесь без жизненных сил.
- В день Павла Капельника было запрещено предаваться мрачным мыслям, чтобы не навлечь на себя ещё больше несчастий.
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