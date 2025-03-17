День Конона-огородника 18 марта: как защититься от порчи и не потерять здоровье, народные приметы

Фото: iStock/DenBoma
В народном календаре 18 марта отмечается день Конона-огородника. В этот день наши предки традиционно начинали подготовку к посевной кампании: вносили удобрения в почву, ремонтировали инструменты и замачивали семена для рассады. Начало работ в этот день сулило богатый урожай и защищало посевы от болезней и вредителей.
В этот день православные христиане чтят память мученика Конона Исаврийского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/Kichigin
Святой мученик Конон родился в Вифании, небольшом поселении, расположенном недалеко от города Исаврии в Малой Азии. Жители этого города приняли христианство благодаря апостолу Павлу.
С ранних лет Конон находился под покровительством архангела Михаила. Родители обручили его с девушкой по имени Анна, но Конон убедил её сохранить девственность. Супруги жили как брат и сестра, посвятив свою жизнь служению Богу. Конон также обратил в христианство своих родителей. Его отец, святой Нестор, принял мученическую смерть за обличение иноверцев.
После смерти матери и жены Конон продолжил служить Богу, посвятив себя монашеской жизни, посту и молитве. В преклонном возрасте он получил дар чудотворения, благодаря которому многие язычники обратились к Христу.
Когда начались гонения на христиан, Конон отказался поклоняться идолам и был подвергнут пыткам. Жители Исаврии встали на защиту святого, и язычники бежали. Конон сожалел, что не принял мученическую смерть за Господа. Через два года он мирно скончался и был похоронен рядом с родителями и женой.
Фото: iStock/Montypeter
Фото: iStock/OlgaMiltsova
18 марта стоит вспомнить о тех, кто ушёл из жизни преждевременно, и вознести молитвы за тех, кто пропал, чтобы они вернулись живыми.
В день памяти святого Конона Исаврийского принято идти на примирение. Сделайте первый шаг к восстановлению отношений, извинитесь — и всё наладится.
В этот день начинается процесс подготовки семян к посадке. Также наступает время для подготовки почвы: необходимо перекопать огород и внести удобрения, чтобы к моменту посадки земля была готова принять семена и обеспечить их рост и развитие.
На Конона-огородника можно ухаживать за комнатными растениями. Пересадка и обрезка домашних цветов в этот день благоприятно скажется на их росте.
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История праздника, кто такой Конон Исаврийский
Фото: iStock/Kichigin
Святой мученик Конон родился в Вифании, небольшом поселении, расположенном недалеко от города Исаврии в Малой Азии. Жители этого города приняли христианство благодаря апостолу Павлу.
С ранних лет Конон находился под покровительством архангела Михаила. Родители обручили его с девушкой по имени Анна, но Конон убедил её сохранить девственность. Супруги жили как брат и сестра, посвятив свою жизнь служению Богу. Конон также обратил в христианство своих родителей. Его отец, святой Нестор, принял мученическую смерть за обличение иноверцев.
После смерти матери и жены Конон продолжил служить Богу, посвятив себя монашеской жизни, посту и молитве. В преклонном возрасте он получил дар чудотворения, благодаря которому многие язычники обратились к Христу.
Когда начались гонения на христиан, Конон отказался поклоняться идолам и был подвергнут пыткам. Жители Исаврии встали на защиту святого, и язычники бежали. Конон сожалел, что не принял мученическую смерть за Господа. Через два года он мирно скончался и был похоронен рядом с родителями и женой.
Приметы дня
Фото: iStock/Montypeter
- Появление мышей в доме или на полях предвещает неурожай.
- Если солнечно и сухо 18 марта, то яблоки хорошо уродятся.
- 18 марта без осадков — летом града не будет.
- Если в лесу появились первые подснежники – можно начинать пахать.
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Что можно делать 18 марта
Фото: iStock/OlgaMiltsova
18 марта стоит вспомнить о тех, кто ушёл из жизни преждевременно, и вознести молитвы за тех, кто пропал, чтобы они вернулись живыми.
В день памяти святого Конона Исаврийского принято идти на примирение. Сделайте первый шаг к восстановлению отношений, извинитесь — и всё наладится.
В этот день начинается процесс подготовки семян к посадке. Также наступает время для подготовки почвы: необходимо перекопать огород и внести удобрения, чтобы к моменту посадки земля была готова принять семена и обеспечить их рост и развитие.
На Конона-огородника можно ухаживать за комнатными растениями. Пересадка и обрезка домашних цветов в этот день благоприятно скажется на их росте.
Что нельзя делать в этот день
- Конон-огородник не терпит безделье. Лень и привычка поздно вставать могут привести к проблемам со здоровьем и неудачам в жизни.
- В этот день лучше не принимать подарки от незнакомцев. Существует вероятность, что вместе с подарком вы можете получить отрицательную энергию или порчу.
- После трапезы не стоит оставлять грязную посуду. Неприбранный обеденный стол может стать причиной материальных убытков и нищеты.
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Елена Генералова