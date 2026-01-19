Суд на 90 суток приостановил работу роддома в Новокузнецке, где умерли девять малышей
Роддом №1 в Новокузнецке, где за короткий период умерли девять младенцев, приостановил работу на 90 суток из-за выявленных нарушений. Об этом сообщили в Telegram-канале «Объединённый пресс-центр судов Кемеровской области».
Напомним, что одной из причин гибели малышей могла стать бактериальная инфекция. Правоохранительные органы возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.
Суд вынес постановление на основании подтверждённых Роспотребнадзором нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. В период приостановления деятельности акушерского стационара в здании разрешено проводить ремонтные работы для устранения всех выявленных недочётов.
Постановление суда в настоящий момент еще никто не обжаловал. Подробнее о трагической смерти младенцев в роддоме Новокузнецка читайте в нашем материале.
