Суд на 90 суток приостановил работу роддома в Новокузнецке, где умерли девять малышей

19 января 2026, 06:48

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Роддом №1 в Новокузнецке, где за короткий период умерли девять младенцев, приостановил работу на 90 суток из-за выявленных нарушений. Об этом сообщили в Telegram-канале «Объединённый пресс-центр судов Кемеровской области».